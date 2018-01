Ankauf des Kleist-Briefes ist gesichert

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dank der Spendenbereitschaft von Kleist-Freunden aus Frankfurt und darüber hinaus kann das Kleist-Museum das lange verschollen geglaubte Fragment eines Briefes erwerben, den der Dichter 1804 an seine Schwester geschrieben hat. "Ich bin dankbar und überwältigt von dieser Reaktion", zeigte sich Museumsdirektorin Hannah Lotte Lund am Dienstagnachmittag begeistert.

35 000 Euro kostet die Seite, auf der Kleist in sieben Zeilen seine überschwänglichen Grüße an die Familie in Frankfurt ausrichtet. Der von Ulrike von Kleist abgetrennte und verschenkte Briefteil galt viele Jahre als verschollen, vor einigen Monaten bot ein österreichisches Auktionshaus es zum Verkauf. Damit es vom Kleist-Museum erworben werden kann, stellen das Land Brandenburg und die Kulturstiftung der Länder jeweils ein Drittel der Ankaufsumme zur Verfügung. Um den Eigenanteil aufzubringen hatte das Kleist-Museum, das nicht über einen Ankauf-Etat verfügt, vor Weihnachten eine Spendenaktion gestartet. Wer zwischen 35 und 300 Euro spendete, konnte sich als Pate eines der 65 Wörter und 18 Satzzeichen aus dem Brief-Fragment sichern. Schon vor Ablauf des Jahres, waren alle Buchstaben vergeben. Dennoch spendeten Kleist-Freunde aus ganz Deutschland weiter. "Viele haben 50 oder 100 Euro gegeben, auch zwei höhere Einzelspenden haben uns erreicht", berichtet Museumssprecherin Anette Handke. Als Dank für Spenden ab 50 Euro wurden auch nachdem alle Worte vergeben waren noch Passepartouts mit dem Faksimile der Kleistschen Zeilen herausgegeben.

"Spenden, die uns diese Woche noch erreichen, verwenden wir für den gesicherten Transport und die Ausstellung des Schatzes", versicherte Hannah Lotte Lund am Dienstag. Den Kauf wolle man in der kommenden Woche endgültig abschließen. Eine Ausstellung des Briefes, die auch über dessen Geschichte berichten wird, ist für April geplant.