Sanierung von Pflasterstraßen Schwerpunkt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Sanierung von Pflasterstraßen in den Wohnkomplexen I bis IV ist in den kommenden Jahren Schwerpunkt bei den Tiefbau-Investitionen. Insgesamt sieht die Stadt für die Jahre bis 2022 einen geschätzten Finanzbedarf bei Maßnahmen in Höhe von fast 13 Millionen Euro. Da das Geld dafür in diesem Umfang nicht zur Verfügung steht, wurden Prioritäten gesetzt. Eine entsprechende Liste haben die Stadtverordneten noch im vergangenen Jahr verabschiedet. Sie ist auch Grundlage für den diesjährigen Haushalt.

Wobei schon die Maßnahmen, die von der Verwaltung mit höchster Priorität versehen wurden, weit über das Budget hinausgeht, das zur Verfügung steht. Im Frühjahr wird mit dem Ausbau des Teilabschnittes der Oderlandstraße zwischen der Beeskower Straße und dem Kreisel zum Industriegebiet begonnen. 1,8 Millionen Euro lauten da die geschätzten Kosten. Ein Großteil der Summe wird über Fördermittel finanziert.

Dieses Modell wird auch bei anderen Straßenbauprojekten erforderlich sein. Fest steht schon, dass für die Instandsetzung der Frei- und Verkehrsflächen in der Heinrich-Heine-Allee Fördermittel aus dem Programm "Soziale Stadt" zur Verfügung stehen. Mit den Planungen der Maßnahme wird in diesem Jahr begonnen.

Geld aus dem Stadtumbauprogramm, das neben Abriss auch die Aufwertung vorsieht, will die Stadt bei der grundhaften Erneuerung beziehungsweise Instandsetzung der Maxim-Gorki-Straße einsetzen. Die Kosten werden auf 377000 Euro geschätzt. Ebenfalls aus dem Stadtumbauprogramm könnte Geld für die grundhafte Erneuerung beziehungsweise Instandsetzung der Saarlouiser Straße fließen. Klar ist, ohne Fördermittel könnte nicht gebaut werden, denn der geschätzte Bedarf allein für diese Pflasterstraße liegt bei rund zwei Millionen Euro.

Unabhängig von diesen großen Maßnahmen hat die Stadtwirtschaft schon in diesem Jahr an einigen Stellen Absenkungen bei Pflasterstraßen beseitigt. Gebaut wurde zum Beispiel in der Friedrich-Engels-Straße und in der Fellertstraße.

Aber nicht nur Straßen sind in einem schlechten Zustand, sondern auch Gehwege lösen sich auf. Auch da sieht die Prioritätenliste Bedarf nicht nur für kleinflächige Reparaturen sondern von Erneuerung ganzer Abschnitte.