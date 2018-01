Einwohnerzahl unter 27000-Marke

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Erstmals seit der Wende ist die Einwohnerzahl in Eisenhüttenstadt unter die 27000-Marke gefallen. Nach wie vor spielen die Zu- und Abgänge in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber bei der Bevölkerungsentwicklung eine Rolle, auch wenn sich der Einfluss abschwächt.

Am 31. Dezember des vergangenen Jahres waren 26988 Einwohner mit Erst- und Zweitwohnsitz in Eisenhüttenstadt gemeldet. Diese Zahl hat das Statistikamt der Stadt am Dienstag veröffentlicht. Demnach ist die Einwohnerzahl im Laufe des Jahres 2017 um 1496 Personen zurückgegangen. "Somit verringert sich der drastische Bevölkerungsrückgang des Jahres 2016 um fast die Hälfte", schreibt Christine Scislo vom Bereich Zentrale Angelegenheit und Statistik im neusten statistischen Kurzbericht. Tatsächlich war die Einwohnerzahl 2016 sogar um 2602 eingebrochen, 2015 allerdings noch drastisch um 2639 Personen gestiegen.

Diese starken Schwankungen haben vor allem eine Ursache. Sie spiegeln die Belegung der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge wider, die auch in die Einwohnerzahl der Stadt einfließt. Inzwischen ist bei den Belegungszahlen in der Einrichtung in der Poststraße eine deutliche Beruhigung eingetreten.

Zu den Einwohnern mit Hauptwohnsitz gehörten zum Ende des vergangenen Jahres 2122 Ausländer, 1322 davon waren männlich, 800 weiblich. Laut statistischem Kurzbericht beläuft sich der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung auf 7,9 Prozent, was ein Rückgang gegenüber 2016 um drei Prozent bedeutet, wie Christine Scislo feststellt. Zum Vergleich: Der Ausländeranteil im gesamten Landkreis Oder-Spree lag Ende 2015 bei knapp drei Prozent, auch im Land Brandenburg ist er deutlich niedriger.

Mit Hauptwohnsitz sind in Eisenhüttenstadt 26708 Personen gemeldet, 13504 davon sind Frauen. "Die negative Entwicklung der Bevölkerungszahl wurde hauptsächlich durch den Rückgang bei der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz verursacht", sagt Christine Scislo. Der prozentuale Rückgang beträgt 5,4 Prozent.

Stabiler ist die Entwicklung bei der Bevölkerung mit Zweitwohnsitz. 280 Personen waren mit einer Zweitwohnung in Eisenhüttenstadt gemeldet, ein Rückgang um 2,4 Prozent. Wobei es bei den Nebenwohnsitzen schon vor drei Jahren einen großen Einbruch gegeben hat, von 871 auf um die 280 Personen. Maßgeblich dafür dürfte die Einführung der Zweitwohnsteuer gewesen sein, die die Stadt auf Anordnung des Landes hin erheben muss, um die Einnahmesituation zu verbessern. Wobei die Einnahmen eher bescheiden sind. Für dieses Jahr hat die Kämmerei lediglich 5000 Euro veranschlagt. Letztlich verbucht werden voraussichtlich rund 6600 Euro