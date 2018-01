Nach der Geburtstagskarte ging es ruck, zuck

Dirk Schaal

Hoppegarten (MOZ) Ohne Ruth und Dietrich Fangohr wäre das gesellschaftliche Leben in Hoppegarten eine ganze Ecke langweiliger. Sie ist Kassiererin bei der AWO. Er begründete einst deren Männerchor. Jetzt feierte das Paar seine Diamantene Hochzeit.

Seit ihrem zwölften Lebensjahr kennen sich die beiden. Denn ab 1945 drückten sie in Angern zusammen die Schulbank. "Er war gar nicht mein Typ. Damals standen wir Mädchen auf ältere Jungs. Aber Dietrich hatte als Musiker schon viele Verehrerinnen", plaudert Ruth Fangohr aus dem Nähkästchen. So wie sein Vater musizierte Dietrich schon früh in der Dorfkapelle. Er spielte Akkordeon, Vater Klaus Geige und Mandoline.

Nach der Schule trennten sich vorerst ihre Wege. Er sollte sich auf einem Bauernhof von Verwandten in der Lüneburger Heide verdingen. "Es gab zehn Mark im Monat, und ich wurde dort sehr schlecht behandelt", berichtet Dietrich vom nur kurzen Aufenthalt. Dann fand er, zurück in seiner Heimat, eine Lehrstelle als Tischler. Ruth lernte Bankkauffrau und war später auch lange Jahre als Buchhalterin tätig.

Aus dem Tischler wurde später ein Polizist. In Magdeburg war er als Abschnittsbevollmächtigter tätig, bevor es ihn in die Großstadt nach Berlin zur Schutzpolizei zog. Dort wurde man auch auf sein sportliches Talent aufmerksam. "1953 kam ich in den Leichtathletik-Kader der DDR. Doch nach einem Jahr wurde ich wieder aussortiert, da keine signifikanten Steigerungen erkennbar waren", erzählt der Jubilar. An den 10,6 Sekunden über 100 Meter sowie 7,50 Meter im Weitsprung vom jungen Fangohr beißen sich heutzutage noch einige deutsche Spitzensportler die Zähne aus. In Berlin erreichte ihn dann auch eine Geburtstagskarte von Ruth und ihrer Freundin Hildegard. "Irgendwie waren wir ja immer in Kontakt", erklärte die Jubilarin. Der verfestigte sich dann, als Dietrich 1956 wieder nach Magdeburg versetzt wurde. "Dann ging alles ruck, zuck", sagte Dietrich - "Moment mal, ein wenig zappeln lassen habe ich dich schon", entgegnete Ruth mit einem Augenzwinkern.

Am 4. Januar 1957 läuteten die Hochzeitsglocken. "Bei minus 13 Grad fiel der weiße Flieder als Hochzeitsstrauß schon auf der Treppe des Standesamtes zusammen", erinnerte sich Dietrich lachend. 1959 kam Tochter Birgit auf die Welt. "Bessere Eltern hätte ich mir überhaupt nicht aussuchen können, und das ist keine schnell daher gesagte Floskel", sagt die 58-Jährige. Zur Familie gehören auch zwei Enkel und ein Urenkel.

Auf den Sportschützen Fangohr wurden später DDR-Cheftrainer aufmerksam. "Nach dem Vorschießen mit der freien Pistole dauerte es vier Wochen, bis ich in den Olympiakader aufgenommen wurde", erinnerte sich Dietrich Fangohr. Das hieß jedoch für die Familie, dass der Vater in Hoppegarten trainieren musste. Vorerst zog die kleine Familie nach Berlin. Später fand sich ein Hoppegartener Wohnungstauschpartner, der unbedingt in die Großstadt ziehen wollte. "So hatten wir dann unsere 2,5-Zimmer-Wohnung hier, aus der wir am liebsten nie wieder weg wollen - die Nachbarschaft ist einfach einmalig", sagte Ruth.

Von 1962 bis 1970 war Dietrich als Mitglied der Nationalmannschaft auf Welt- und Europameisterschaften unterwegs. Sein größter Erfolg war 1970 das WM-Silber mit der Mannschaft im tschechischen Pilsen.

Wirklich ruhiger wurde es danach für die beiden nicht. Dietrich arbeitete als Trainer, auch Musik spielte eine große Rolle. 2007 gründete er den AWO-Männerchor. Schöne Naturzeichnungen von ihm hängen an der Wohnzimmerwand, und die Tischlerei in vielfältiger Form blieb sein Hobby. Erholung fand die Familie besonders in Winterurlauben, in ihrem kleinen Garten und in der gemeinsam verbrachten Zeit."Wissen Sie, ich hätte das alles nicht so machen können, wenn mir Ruth nicht immer den Rücken freigehalten hätte. So gesehen, habe ich im Leben alles richtig gemacht, besonders mit Ruth", sagte Dietrich nach den 60 gemeinsamen Jahren.