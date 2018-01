Blockflöte nicht mehr erste Geige

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Beeskow ist dank zwei herausragender Ensembles eine Hochburg der Blockflötenmusik. Die Blockflöte als massenhaftes Einstiegsinstrument ist jedoch auch in der Kreisstadt nicht mehr die erste Geige. Eine Bestandsaufnahme am Tag der Blockflöte.

Was ist schlimmer als eine Blockflöte? Zwei Blockflöten! "Ab 40 Stück wird es dann wieder erträglich." Volker Kunze, Oboist beim Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt (Oder) und Honorarlehrer für Blockflöte und Oboe an der Musikschule Beeskow, kennt die Vorurteile, die der Flöte oft entgegengebracht werden.

Es gab schon bessere Zeiten. Die Blockflöte galt lange als Instrument, das den Einstieg in die instrumentale Musikwelt ebnet. Oft in Klassenstärke erlernten die Kinder das Holzblasinstrument. Heute ist das in Beeskow und anderen Orten längst nicht mehr der Fall. In der Fontane-Grundschule starten die Schüler mit Gitarre, in der Grundschule an der Stadtmauer mit vielen anderen Blasinstrumenten, nur nicht mit der Blockflöte. Volker Kunze bedauert, dass die Blockflöte nur noch selten gewählt wird. Das Instrument sei einfach und anspruchsvoll zugleich. Sie sei der ideale Einstieg auch für andere Blasinstrumente. "Das Griffschema ähnelt der Oboe oder dem Saxofon", so der Profi. "Blockflöte verlangt eine Feinmotorik von Fingern, Zunge, Mund und Atem", so der Lehrer. Mit anderen Worten: Reinpusten und einen heiseren Fiepton herausbekommen kann jeder - aber einen befriedigenden Klang zu entwickeln ist hohe Kunst.

Derzeit verfügt die Musikschule Beeskow nur über zwei Blockflötenschülerinnen: Anne- Lene Specht (11) und Emma Chriske. (8). Anne Lene hat die Blockflöte beim Instrumentenkarussell ausprobiert und ist ihr treu geblieben. Emma hat ihr Instrument in der Lieberoser Comenius-Grundschule kennengelernt. Sie möchte später Querflöte lernen.

Volker Kunze kann verstehen, dass viele junge Menschen lieber Instrumente lernen, die in dem Ruf stehen, damit auch moderne Musik spielen zu können. Die Blockflöte klemme hingegen immer noch in der Schublade der Barock- und Renaissance-Musik fest. Doch der Musiker verrät, dass es mittlerweile auch elektrische Blockflöten gibt, die an alle Arten von Effektgeräten und Verstärkern anzuschließen sind. "Mit so einem Instrument können Sie problemlos bei Metallica mitspielen". Dem klassischen Repertoire verpflichtet sind weiterhin die ambitionierten Ensembles "Blockflötenconsort Beeskow" unter der Leitung des Kirchenmusikers Matthias Alward und die "Spreepfeifen" unter Leitung von Susanne Reichardt. Das Consort war Ende der 80er Jahre als "Blockflötenkreis Beeskow" gegründet worden und besteht heute aus Christina Clemens, Sabine Johanna Alward, Karen Schubert und Matthias Alward. Die Spreepfeifen sind ein Nachwuchsensemble, das seit 2013 existiert. Ihm gehören die Geschwister Georg (16), Sophie (14), Marie (11) und Anna (11) Reichardt sowie Georg Mertzdorf (14) an.