Die Spree fließt ruhig dahin

Olaf Gardt

Beeskow (gar) An der Spree besteht im Gegensatz zu vielen anderen Flussgebieten in Deutschland derzeit keine Hochwassergefahr. "Wir haben ganz normale Winterverhältnisse", so Lothar Kirmes, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Spree. Die Wasserabgabe der Talsperre Spremberg sei zuletzt etwas erhöht worden. Auch das sei ein übliches Vorgehen.

Generell, so Kirmes, sei die Hochwassergefahr für die Spree geringer als an vielen anderen Flüssen. Durch die Spremberger Talsperre, den Spreewald und den Schwielochsee gebe es drei große Wasserspeicher, um einen stärkeren Wasserzufluss abzufedern. Der aktuelle Pegel sei so, dass die Bauarbeiten an der Schleuse Neubrück gut durchgeführt werden können.

Dass es auf einigen Feldern in der Region dennoch ziemlich feucht sei und sich größere Pfützen bilden, hänge auch mit dem Wetter zusammen. Bei den geringeren Temperaturen verdunste einfach weniger Wasser.

Der Unterpegel der Spree liegt derzeit bei ungefähr 2,30 Meter, die erste Hochwasseralarmstufe wäre bei 3,40 Meter erreicht. Am Schwielochsee werden derzeit gut 1,50 Meter Wasserstand registriert. Dort liegt der Richtwasserstand für die erste Alarmstufe bei 1,90 Metern. An vielen anderen Messpunkten des Flusses ist die Lage ähnlich. Auch das Land Sachsen meldet für den Oberlauf der Spree einen tendenziell gleichbleibenden Wasserstand.

Der aktuelle Pegelstand der Oder ist ähnlich wie der Pegelstand der Spree derzeit weit von einem Hochwasser entfernt.