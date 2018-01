Mittelinseln für die Brandenburgische Straße

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Mit vier Fachausschüssen, die nacheinander von Montag bis Donnerstag um 18.30 Uhr im Rathaus tagen, beginnt in Schöneiche in der kommenden Woche das politische Jahr. Den Auftakt macht der Ortsplanungsausschuss am Montag mit 14 Tagesordnungspunkten.

Die Beschlussvorlage, die wohl am meisten diskutiert werden dürfte, widmet sich dem Ziel, Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beim Ausbau der Brandenburgischen Straße umzusetzen. Konkret geht es um die Schaffung von Mittelinseln, um Fußgänger und Radfahrer beim Überqueren der Straße besser zu schützen. "Die Gemeindevertretung hatte ja 2016 das Bauprogramm für diese Straße beschlossen. Daran wurde inzwischen weitergearbeitet. Ich würde jetzt gerne eine Entscheidung darüber haben, ob die Mittelinseln gewollt sind oder nicht. Damit wir nicht, wie beim Kieferndamm, erst nach dem Ausbau der Straße darüber reden, wie die Leute über die Straße kommen", erklärt Bürgermeister Ralf Steinbrück das Anliegen. Im Gespräch sind eine Mittelinsel auf Höhe des Edeka-Marktes und eine nördlich der Berliner Straße. Die Mehrkosten gegenüber der durchgehenden Fahrbahn betragen je Insel etwa 24 000 Euro, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Außerdem soll darüber abgestimmt werden, ob in den Bereichen, in denen untergeordnete Nebenstraßen in die Brandenburgische einmünden, das Fahrbahnniveau mit sogenannten Sinussteinen erhöht wird. Autofahrer sollen so besser auf Radfahrer und Fußgänger aufmerksam werden. Kosten je Einmündung: etwa 8000 Euro.

Am Dienstag und Donnerstag wird im Finanz- und Umweltausschuss über die neue Nutzungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Naturschutzaktiv zur Betreuung und Pflege des Kleinen-Spreewald-Parks gesprochen, deren Neufassung rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft treten soll. Das alte Papier stammt noch aus dem Jahr 2003. Außerdem stehen vier Anträge der Fraktion BBS/UBS auf den Tagesordnungen. Sie fordert unter anderem eine Überprüfung der Klassifizierung aller Straßen auf Grundlage der Straßenbaubeitragssatzung. Ziel: für die Bürger verlässliche und transparente Rahmenbedingungen beim Straßenausbau zu schaffen.