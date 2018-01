Radfahrer wollte Tasche rauben

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Eine 57-jährige Fußgängerin war am Dienstag gegen 4.30 Uhr auf dem Gehweg der Lotichiusstraße in Richtung Rosenstraße unterwegs, als von hinten ein Fahrradfahrer im Vorbeifahren nach ihrer Handtasche griff. Die Frau hatte ihre Tasche um ihr Handgelenk geschlungen, und so gelang es dem Unbekannten nicht, diese zu entreißen. Der Mann stürzte, konnte aber unerkannt in Richtung Erich-Weinert-Straße flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe: Wer hat die Tat beobachtet kann Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Aufenthaltsort geben? Tel.: 03361 568-0.