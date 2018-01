Zündelndes Kind setzt fünfstöckiges Wohnhaus in Flammen

Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) In Falkensee sind am Montagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Milanstraße zwölf Menschen verletzt worden, deren acht mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Sie erlitten Rauchvergiftungen.

Die insgesamt 29 Mieter des Hauses mussten evakuiert werden. Auch Bewohner angrenzender Häuser mussten kurzzeitig und vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. 90 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist laut Angaben von Kreisbrandmeister Lothar Schneider offiziell noch unklar.

Nach vorliegenden Informationen soll in einem Kinderzimmer der Vollbrand ausgebrochen sein, nachdem ein Kind offenbar mit einem Feuerzeug und Wunderkerzen gezündelt hatte. Der Junge soll seine 25-jährige Mutter und ihren Lebensgefährten informiert haben. Die Frau hatte dann wohl schnell reagiert und Nachbarn, Polizei und Feuerwehr informiert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen "schwerer Brandstiftung". Techniker sicherten am Dienstag entsprechende Spuren, wie Polizeisprecher Daniel Keip bestätigte.

Die Feuerwehr war gegen 20.49 Uhr alarmiert worden. Der Einsatz firmierte unter dem Namen "Massenanfall von Verletzten". Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im dritten Obergeschoss des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses heraus.

"Die Einsatz- und Rettungskräfte haben schnell und koordiniert reagiert", lobte Kreisbrandmeister Schneider. Sie hätten Schlimmeres verhindert. Bereits nach 30 Minuten war der Brand weitgehend unter Kontrolle. Parallel zu den Löscharbeiten wurden zahlreiche Menschen evakuiert, die sich nicht mehr selbständig ins Freie retten konnten, wie die Feuerwehr Falkensee bestätigte.

Von den zwölf Betroffenen, mussten sieben Personen mit sogenannten Rettungshauben über das Treppenhaus und drei Kinder und zwei Erwachsene über die Drehleiter gerettet werden. Wegen der Vielzahl der Verletzten waren gleich elf Rettungswagen und drei Notärzte vor Ort. Einige Wohnungen konnten bereits am Dienstag wieder bezogen werden. Das Quartier der Brandverursacher ist zerstört.