Laster demoliert vier Autos

Martin Stralau

Erkner (MOZ) Ein 33-Jähriger Lkw-Fahrer ist am Montag gegen 18.20 Uhr bei einem Unfall in der Friedrichstraße leicht verletzt worden. Der Mann war mit seinem Fahrzeug, einem Laster vom Typ Iveco, aus zunächst ungeklärter Ursache auf einen parkenden Pkw Skoda aufgefahren. Durch den Aufprall kam es zu weiteren Beschädigungen an drei davor parkenden Autos. Die beim Unfall erlittenen, leichten Verletzungen des Lkw-Fahrers konnten von Rettungskräften ambulant behandelt werden. Der Sachschaden wird mit etwa 60 000 Euro angegeben.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test zeigte einen Wert von 1,84 Promille an. Der Fahrer musste daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.