Letzte Lücke im Winterdeich geschlossen

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger wird am kommenden Freitag einen fertiggestellten Polder fristgerecht übergeben. Der neue Deichabschnitt ist als Baulos 63 Teil des Oderprogramms "Sicherheit und Zukunft für die Oderregion". Mit der Fertigstellung sei "ein weiterer wichtiger Meilenstein für den Hochwasserschutz im Bereich Schwedt erreicht", sagte das Umweltministerium in Potsdam am Dienstag.

Der rund 2200 Meter lange, neue Deich verläuft von der Schleuse Schwedt in nördlicher Richtung parallel zur Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße bis auf Höhe des Schwedter Hafens. Der Bau war bereits im Oktober 2017 abgeschlossen worden.

"Mit der Fertigstellung des Deichs konnte eine der letzten Lücken in der Winterdeichlinie, die die Einwohner von Schwedt und Umgebung sowie die Infrastruktur vor Hochwassern schützen soll, geschlossen werden", informierte Pressesprecher Jens-Uwe Schade.

Das Land hat tief in die Tasche gegriffen und an diesem Deichabschnitt rund 6,5 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Der Deichverteidigungsweg, auch Radweg genannt, auf dem Deich in Richtung Gatow war bereits im Vorjahr wieder freigegeben worden. Der Deich war auf einem Kilometer komplett abgetragen und für mehr Standsicherheit etwas versetzt wieder neu aufgebaut. Er erhielt eine Geogitter-Bewehrung zur sicheren Gründung und einen Winter lang Zeit, sich zu setzen, bevor die oberen Aufbauten erfolgten. Eingebaut wurden Erosionsschutzmatten, geosynthetische Tondichtungsbahnen und Biberschutzgitter. Auf der gesamten Strecke wurde der Deich auf eine einheitliche Höhe gebracht und dafür teilweise um 50 Zentimeter aufgestockt. Der Deich läuft wesentlich flacher aus. All das soll dafür sorgen, dass Extremhochwasser mit einer 200-jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit schadlos abgewehrt werden können.

Eine besondere Herausforderung auf dem Deichabschnitt war die querende Abwasserdruckleitung der Schwedter Industrie. Bei der Kampfmittelbeseitigung waren neben Fundmunition Kriegstote im alten Deich entdeckt. Sie wurden sachgerecht geborgen.

Der im Bereich Schwedt komplett sanierte Deich entlang der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße schützt vor allem die Stadt Schwedt, südlich davon aber auch die Orte Criewen, Stützkow, Stolpe, Stolzenhagen, Lunow und Hohensaaten.