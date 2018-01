Elternvertreter laufen Sturm

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Thomas Spiller, Elternvertreter in der Grundschule Zepernick, und viele Eltern laufen aktuell Sturm gegen eine Entscheidung der Unteren Straßenverkehrsbehörde, den Radweg entlang der Schönower Straße abzuordnen. Seither müssen Kinder über zehn Jahren zwischen Alt Zepernick und Schönow, eingeschlossen den S-Bahnhof Zepernick, auf der Straße fahren.

Die ist aktuell sehr voll, weil die Zepernicker Chaussee nach Bernau gesperrt ist und als Umfahrung diese Schönower Straße gilt. Für Thomas Spiller ein unhaltbarer Zustand. Der sieht, "dass die Behörde zehnjährige Kinder zwingt, nunmehr auf der Schönower Straße zu fahren". Kurz nach sieben Uhr am Morgen sei es zudem noch dunkel. "Demnächst kommt dann noch der mehrwöchige Schienenersatzverkehr zur S-Bahn, der sich natürlich über die Schönower Straße bewegen wird hinzu", so Spiller. Die Eltern der Grundschüler, die in vielen Fällen mit dem Fahrrad zur Schönerlinder Straße müssen, sind verärgert. Als Schulelternsprecher habe Spiller bei der Kreisbehörde ersucht, das Schild "Fahrrad frei" wieder anzubringen. Daraufhin gab es Post aus Eberswalde.

Aus dem Bereich Verkehrsanlegenheiten teilte Sarah Bessel der Elternvertretung die Gründe für die Abordnung mit. Es bestehe hohes Gefahrenpotenzial an den Zufahrten entlang des Gehweges, an der Schönerlinder Straße sei der Gehweg sogar nur zwei Meter breit. "Hier überwiegt das Schutzbedürfnis der Fußgänger", heißt es in dem Schreiben. Außerdem müsse eine Mindestbreite von 2,50 Metern vorliegen, um Fußgänger und Radweg - wie es seit Jahrzehnten in Zepernick ging - anordnen zu können. "Die Mindestbreite ist durchgängig einzuhalten", heißt es weiter, "denn ein Wechsel zwischen Nebenanlage und Fahrbahn soll vermieden werden". Sie räumt aber ein, weitere Stellungnahmen in diesem straßenverkehrsbehördlichen Verfahren vom Straßenbaulastträger, der Gemeinde und der Polizei einholen zu müssen. Die Eltern haben bereits widersprochen. Eine Lösung müsse schnell her.

Zum Radnutzungskonzept soll es weitere Abstimmungen zwischen Kreis und Gemeinde Ende Januar geben. Panketal hatte gegen die Abordnung des Radweges protestiert. Senioren bereiten weitere Widersprüche vor.

Auch noch im Januar folgt die Abordnung der Radweg-Nutzung an der Bucher Chaussee zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Neuer Kärntner Straße. Hier hängen die Schilder aber noch.