Ketzin/Havel nun mit Infobroschüre

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel (MOZ) Adressen, Ansprechpartner, Telefonnummern aller kommunalen Einrichtungen, beispielsweise der Kindertagesstätten, Jugendclubs und Bibliotheken, enthält die neue Bürgerinformationsbroschüre, die ab sofort im Rathaus, im Stadthaus und in der Tourist-Information kostenlos mitgenommen werden kann.

In dem druckfrischen Heft werden die Ortsteile mit ihrem geschichtlichen Hintergrund und mit interessanten Bildern vorgestellt. Darüber hinaus enthält die Broschüre eine Übersicht aller wichtigen Adressen zu den Themen Bildung, Gesundheit und Soziales sowie Informationen zur möglichen Freizeitgestaltung und zu den touristischen Attraktionen. Auf den 30 Seiten finden Interessierte alle wesentlichen Fakten und Kontaktadressen zur Stadtverwaltung, zu Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung in den verschiedenen Gremien sowie in den Ortsbeiräten.