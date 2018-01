BBC Neuruppin feiert Titel-Hattrick

Frank Pabst

Neuruppin (RA) Im Rahmen der Kreismeisterschaften der Kegler wurden am Sonnabend die ersten Titel vergeben. In den Paar-Wettbewerben wussten die Akteure des BBC 91 Neuruppin ihren Heimvorteil zu nutzen und sicherten sich alle drei zu vergebenen Titel in den Kategorien Damen, Mixed und auch Herren.

Mit den Paar-Wettbewerben läuteten die Bohlekegler des Kreises Ostprignitz-Ruppin am Sonnabend die Kreismeisterschafts-Serie ein. Auf der Neuruppiner Kegelsportanlage am Rheinsberger Tor räumten die Gastgeber vom BBC 91 alle drei Titel ab.

Mit gleich zwei Titeln glänzte Axel Wolter - einmal gemeinsam mit Sylke Jäkel im Mixed und darüber hinaus mit Frank Pabst bei den Herren. Die dritten Titel für den BBC machte das Damen-Paar Kerstin Stephan und Nicole Liebert perfekt. Insgesamt hatten sich 29 Paare aus den Regionalbereichen Neuruppin, Kyritz und Wittstock zum Meldetermin Ende November in die Wettkampfliste eingetragen. 27 Paare traten schließlich an, damit hielt sich die Ausfallquote in Grenzen. Nur die Kyritzer Paare Rainer Baum/Bernd Neumann und Marc Mehlmann/Bernd Franz zogen ihre Meldung Anfang Januar zurück.

Erstmals wurden alle drei Wettbewerbe an einem Tag auf einer Bahnanlage ausgetragen. Von 9 bis nach 16 Uhr rollten die Kugeln. Dabei ging es nicht nur um die Siegerpokale und Medaillen, sondern auch um die Startplätze für die Regionalmeisterschaft (RM) des Bereiches Nord. Am 4. März werden auf der Hennigsdorfer Anlage die Regionalmeister der Kreise Barnim, Oberhavel, Prignitz und Ostprignitz/Ruppin ermittelt. Von den zwölf zu vergebenen Startplätzen gingen sieben an den BBC, vier erspielte sich der SV 90 Fehrbellin und einen die Fontanespatzen.

Herren: 14 Paare bewarben sich um den Titel. Der erste Bestwert ging mit 886 Holz an die Fontanespatzen Marc Unger und Stephan Krüger. Sie wurden Fünfte und verpassten damit knapp die Qualifikationsränge. In Runde zwei übernahmen Thomas Gabrysch und Nico Heinzgen vom Gastgeber mit 905 Holz die Führung. Im Anschluss ließen Axel Wolter und Frank Pabst gar 908 Kegel fallen. Spannung pur gab es im letzten Block. Denn die Fehrbelliner Daniel Neumann und Dirk Sperling kämpften sich Holz um Holz an den Bestwert heran. Eine Neun im letzten Wurf war nötig, um den Titel zu sichern, eine Acht fürs Stechen. Die Sieben brachte schließlich die Silbermedaille.

Mit diesem Sieg von Wolter/Pabst endete eine Durststrecke für den BBC. Der letzte Erfolg bei den Paar-Herren lag bereits elf Jahre zurück. Gleich neunmal kamen in dieser Zeit die Sieger aus der Rhinstadt Fehrbellin.

Mixed: Zehn Paare gingen an den Start. Gleich im ersten Block waren im Titel-Kampf alle Messen gesungen. Sylke Jäkel und Axel Wolter spielten alle vier Bahnen konstant durch und waren mit 904 Holz nicht zu schlagen. Nicole Liebert und Frank Pabst mit 875 Holz - am Ende Zweite - folgten mit deutlichem Abstand. In Runde zwei blieben Kerstin Stephan und Thomas Gabrysch im Medaillenrennen mit 867 Holz hinter ihren Erwartungen zurück. Es reichte aber zu Bronze.

Damen: Nur vier Duos gingen auf die Bahn, obwohl fünf Startplätze für die RM zu vergeben waren. Die meisten Hölzer legten mit 880 Kerstin Stephan und Nicole Liebert auf die Seite. Damit war ihr fünfter Sieg in den letzten acht Jahren perfekt. Der zweite Platz ging an ihre Vereinskameradinnen Sylke Jäkel und Heike Lebrun mit 869 Holz.