"Weniger Staus in Eberswalde"

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Bislang haben sich schon mehr als 1500 Unterzeichner auf den Listen eingetragen, mit denen die Bürgerinitiative "Radwege in Eberswalde" gegen die Schutzstreifen mobil macht, die im Herbst 2016 entlang der Heegermühler Straße eingerichtet wurden. Das teilen Gerd Markmann und Ulrich Pofahl als gleichberechtigte Sprecher der Initiative mit, die einen förmlichen Bürgerentscheid anstrebt, mit dem die Rückkehr zur früheren Verkehrsführung zwischen Schöpfurter und Boldt-straße erzwungen werden soll. Seit Oktober 2017 läuft die Unterschriftensammlung dafür. Das Begehren ist dann erfolgreich, wenn es Gerd Markmann, Ulrich Pofahl und ihren Mitstreitern gelingt, innerhalb eines Jahres wenigstens zehn Prozent der wahlberechtigten Eberswalder auf ihre Seite zu ziehen. Dafür bräuchten sie etwa 3500 gültige Unterschriften - von Personen, die mindestens 16 Jahre alt und mit Hauptwohnsitz in der Barnimer Kreisstadt gemeldet sind.

Die Initiative beschränkt sich nicht auf ihren Einsatz gegen die Schutzstreifen für Radfahrer entlang der Heegermühler Straße. In ihrer jüngsten Pressemitteilung begrüßen Gerd Markmann und Ulrich Pofahl ausdrücklich, dass die Kreuzung an der Friedensbrücke vor Weihnachten und damit vorfristig in alle Richtungen für den Verkehr freigegeben wurde. "Die Staus in der Eberswalder Innenstadt sind weniger geworden", kommentieren die beiden Sprecher die Lage. Die rasche Freigabe der Kreuzung sei nicht zuletzt eine Folge der breiten Unterstützung, die das Bürgerbegehren der Initiative zur Wiederherstellung der bis Herbst 2016 geltenden Verkehrsführung bisher durch die Bürgerinnen und Bürger von Eberswalde erfahren habe. Die Baudezernentin Anne Fellner sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich ein herzliches Dankeschön dafür verdient, so positiv auf die Wünsche aus der Einwohnerschaft reagiert zu haben.

Leider seien die begleitenden Verkehrsregelungen wie die Wegweiser für den Fernverkehr noch nicht abgebaut worden. "Auch die Einbahnstraßenregelung in der Wilhelmstraße ist noch in Kraft und nicht einmal die Behelfsampeln an der Brunnenstraße wurden ausgeschaltet", heißt es in der Mitteilung. Die Initiative fordert die Stadtverwaltung auf, "nun auch dafür zu sorgen, dass diese unnötigen Verkehrshemmnisse zeitnah abgebaut werden". Niemand könne doch ein Interesse daran haben, die Verkehrsadern in Eberswalde künstlich zu verstopfen. "Ein ähnlich vernünftiges Verwaltungshandeln wie im Zusammenhang mit der Kreuzung an der Friedensbrücke wünschen wir uns auch für die Verkehrsführung in der Heegermühler Straße. Der dort fabrizierte Murks muss schleunigst rückgängig gemacht werden", betonen Gerd Markmann und Ulrich Pofahl.

E-Mail an radwege@alternative-eberswalde.de, Tel. 03334 356542