"Das Konzept ist sehr wagnerisch"

Olaf Neumann

New York (MOZ) "Star Wars - A New Hope" - der erste Streifen der Saga - ist der erfolgreichste Science-Fiction-Film aller Zeiten. Der Soundtrack, den John Williams vor 40 Jahren schrieb, ist für das American Film Institute der beste aller Zeiten. Nun wird diese Musik erstmals live aufgeführt. Den Auftakt der "Star Wars in Concert Tournee" spielte das New York Philharmonic Orchestra unter David Newman. Mit dem Dirigenten und Filmkomponisten sprach Olaf Neumann über Filmmusik und John Williams.

Herr Newman, Ihr Onkel Lionel war John Williams musikalischer Direktor bei der "Star Wars"-Trilogie, ihr Vater hat ebenfalls berühmte Filmmusiken komponiert. Wie hat Sie das geprägt?

Mein Bruder Tom und ich erhielten bereits früh Geigenunterricht. Wir spielten in einem Gemeindeorchester mit Kindern und Erwachsenen zusammen. Das war eine sehr gute Lernerfahrung. Ich habe die Filmmusiken meines Vaters erst im College so richtig kennengelernt und sie mir dann Stück für Stück erarbeitet. Das Orchester, mit dem mein Vater bis in die 1950er-Jahre absolut unabhängig arbeitete, hatte einen solch wunderschönen Klang, dass es kaum auszuhalten war. Das kann man nachhören in Klassikern wie "Vom Winde verweht" und "Der Zauberer von Oz".

Empfinden Sie es als schwierig, mit einem Weltklasseorchester zu arbeiten, das sonst nur klassische Musik spielt?

Als John Williams anfing, mit dem Boston Pops Orchestra zu arbeiten, war es für ihn ein Alptraum, weil die Musiker nicht bereit waren, seine Musik zu analysieren. Aber er boxte sich durch. Die Orchester werden immer jünger, frauenlastiger und offener. Heute gibt es nicht mehr viel Widerstand. Das "Darth Vader"-Thema ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wichtig Rhythmus bei Filmmusik ist. Der militaristische Rhythmus unterstreicht den Charakter der Figur Darth Vader, die das Böse personifiziert.

War John Williams von anderen Filmkomponisten beeinflusst, als er "Star Wars: A New Hope" schrieb?

Ich glaube, ja. Kennen Sie Erich Wolfgang Korngolds Soundtracks "Robin Hood" und "Cpt. Blood" (dt.: Unter Piratenflagge)? Korngold war ein Rockstar in den 1930er-Jahren. Als er die Oper "Die tote Stadt" schrieb, war er erst 18 und galt als der neue Richard Strauss. John Williams ließ sich auch von alten Abenteuerfilmen und Western beeinflussen. Und nicht zu vergessen ist der Einfluss europäischer Musik auf ihn. Zum Beispiel Beethovens 7. Sinfonie oder Strawinskys "Frühlingsweihe". Und das Konzept ist sehr wagnerisch.

Warum wollen Sie, was John Williams aus diesen Einflüssen für "Star Wars" schuf, unbedingt live mit Orchester aufführen?

Wenn man einen Film in einem Konzertsaal zeigt und den Soundtrack dazu live spielt, ist das eine Möglichkeit, ein Werk aus Sicht der Musik neu zu interpretieren. Das Ganze hat etwas von einem Konzert und einem Kinoevent. Ich habe das unter anderem auch mit Bernsteins "West Side Story" gemacht. Niemand wird bestreiten, dass es schöner ist, Live-Musik zu hören als eine Konserve. Besonders, wenn sie aus dem Jahre 1961 stammt. Und "Star Wars" wurde 1977 aufgenommen, aber live gespielt in einem schönen Raum klingt diese Musik noch einmal ganz anders.

Ihr Vater hat neun Oscars gewonnen für Filme mit Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Henry Fonda, John Wayne, James Stewart, Burt Lancaster, Steve McQueen. Kannten Sie all diese großen Stars persönlich?

Vater hielt uns Kinder von seiner Arbeit fern. Ich wurde 1954 geboren, und das Studiosystem begann erst 1959. Mein Vater arbeitete viel bei uns zu Hause in Los Angeles. Er stand immer zwischen 10 und 11 Uhr auf und schrieb bis Mitternacht. Es war hauptsächlich unsere Mutter, die sich um unsere musikalische Ausbildung kümmerte.

Und wie arbeiten Sie selbst?

Ich habe mein eigenes Studio und meine eigene Sound-Data-Base. Die Musik nehme ich mit Orchestern in den USA, England oder Deutschland auf. An der Deutschen Oper in Berlin gibt es wundervolle Musiker. Bei den ersten 50 Filmen, für die ich Musik geschrieben habe, habe ich selbst dirigiert. Ich habe schon sehr früh angefangen, mit Notationssoftware zu arbeiten. Mit solchen Programmen können sogar Laien Musik schreiben.

Haben Hollywoodstars unter Umständen ein Mitspracherecht bei der Filmmusik?

Nur, wenn sie auch Produzent sind. In der Regel mischen sich nur der Regisseur und der Produzent in meine Arbeit ein. Es gibt auch Fälle, bei denen der Regisseur gar nicht das Sagen hat. Das muss man aber erst einmal herausfinden. Bei einem Film bekam ich sogar Anweisungen von vier Leuten. Es ist kein Geheimnis, dass es derzeit im "Star-Wars"-Imperium Probleme gibt. Man hat drei Regisseure verschlissen. Die Geldgeber haben sehr genaue Vorstellungen von dem, was sie wollen und sind in der Regel nicht besonders offen für Innovationen.

Es heißt, Hollywood sei ein Haifischbecken. Was sind Ihre Erfahrungen?

Ich denke, jede Industrie ist rücksichtslos, nicht nur die Filmbranche. Auch an der New Yorker Wall Street geht es gnadenlos zu. Aber Hollywood hat einen ganz eigentümlichen Charakter. Man scheut dort die Konfrontation. Kennen Sie die Geschichte von Alex North und dem Film "2001 - Odyssee im Weltraum"? North hatte bereits Stanley Kubricks Monumentalfilm "Spartacus" vertont, für mich einer der besten Scores des 20. Jahrhunderts. Deshalb bekam er auch den Zuschlag für "2001". Er schrieb also die Musik und ging nichtsahnend auf die Premiere. Dort musste Alex North feststellen, dass Stanley Kubrick seine Musik gar nicht verwendet hatte. Wenn es heißt, Hollywood sei grausam, dann sind damit solche Dinge gemeint.

Ihr Cousin Randy Newman sollte darüber mal einen Song schreiben!

Ich liebe Randy! Er ist einzigartig, für mich ist er der singende Mark Twain des 20. Jahrhunderts. Aber er dirigiert auch sehr gerne, was gar nicht so bekannt ist. Randys Songs sind sehr nuanciert und subtil. Ich mag ganz besonders "Real emotional Girl", weil es die Zeit, in der ich in Pacific Palisades aufgewachsen bin, perfekt beschreibt.

