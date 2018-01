Das Ende des Lagerfeuers?

Antje Scherer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Na, traurig, dass sich Andreas Hoppe vom Ludwigshafener "Tatort" verabschiedet hat? Selbst, wenn Sie nicht einer von den knapp zehn Millionen Zuschauern waren, die am Sonntag bei "Tatort: Kopper" eingeschaltet haben - ziemlich wahrscheinlich kennen Sie die Krimi-Reihe im Ersten und gucken zumindest ab und an. Von Stuttgart bis Greifswald reden montags Kollegen im Büro oder der Fabrikhalle über den Fall vom Vorabend. Fernsehen als das "elektronische Lagerfeuer der globalen Dorfgemeinschaft", wie der Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan Anfang der 1960er schrieb. Beim "Tatort" knistert es noch richtig gemütlich.

Allerdings wird das kuschelige Feuer allmählich kleiner - zum Jahreswechsel kam erst die Meldung, dass der "Tatort" 2017 weniger Zuschauer lockte als früher und dann, dass das "normale" Fernsehen insgesamt Zuschauer verliert. Das sind zwar nur kleine Dellen; bemerkenswert stark aber sind die Rückgänge beim jüngeren Publikum (für die Fernsehforschung alle zwischen 14 und 49). Die treuesten Fans des linearen Fernsehen sind Kinder und Senioren.

Wer Jugendliche zu Hause hat, wird das bestätigen: Kaum ein Teenager kommt auf die Idee, zu einer festen Zeit einzuschalten, um eine bestimmte Sendung zu sehen. Lieber unterwegs auf dem Smartphone YouTube-Videos gucken, dann auf dem Bett per Laptop eine Serie auf Netflix und spätabends vielleicht den "Tatort" über die Mediathek.

Das ist nicht besser oder schlechter; nicht alle Mobilen sind dauernd parallel mit Surfen, Zocken, Shoppen und Glotzen beschäftigt. Nicht-lineares Fernsehen kann auch dazu führen, dass ich mir genau überlege, wann ich Zeit und Muße für ein bestimmtes Thema habe.

Aber es verändert möglicherweise weiter unsere Sicht auf die Welt. Schon jetzt sind Filterblasen ein Thema - der Zwang, etwas gleichzeitig zu tun und so mit ganz anderen Schichten und Gruppen in Kontakt zu kommen, wird in unserer Gesellschaft immer seltener. Kirche erfüllt das längst nicht mehr, selbst Wählen kann man allein zu Hause, und im Supermarkt trifft die Chefärztin auch keinen Arbeitslosen, falls sie sich die Milch nach Hause liefern lässt. Klar, dass das Fernsehen da keine Ausnahme macht.

Das wird Auswirkungen haben, nicht nur weil jeder in seiner Blase hockt und guckt, was der Algorithmus bei Amazon vorschlägt, es berührt auch Fähigkeiten wie Konzentration. Von unseren Kindern verlangen wir, dass sie sieben Stunden Frontalunterricht durchhalten, aber man selbst schafft kaum noch einen kompletten Spielfilm, ohne zwischendurch die Pause-Taste zu drücken, um Chips zu holen.

Eine Gegenbewegung gibt es aber auch. Gerade "Tatort" ist für viele Kult, sie verabreden sich dafür in Kneipen oder im Wohnzimmer. Und das oft totgesagte Kino ist noch längst nicht begraben. Vielleicht gibt es sie doch, die starke Sehnsucht, etwas gemeinsam zu erleben.

Interessant auch die Entwicklung bei den Kleinen, die auf Qualität statt Quote setzen - während die ARD Zuschauer verloren hat, haben 3sat und ZDFneo zugelegt. Vielleicht hat das Publikum ja nicht komplett die Lust am Fernsehen verloren, sondern bloß die auf Schmonzetten ...