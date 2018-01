Liebeleien in der Theaterprovinz

Jürgen Kanold

Bremen (MOZ) Kassel, Bielefeld, Dortmund. Die deutsche Theaterprovinz - sagen wir: in der dritten bis zweiten Liga. Joachim Meyerhoff durchlitt sie in den 90er-Jahren. Nicht lustig. Für ihn damals. Aber wie der 50-jährige Schauspieler davon schreibt, das ist großartig. In seinem autobiografischen Roman "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" berichtete Meyerhoff noch von seiner Ausbildung an der Münchner Falckenberg-Schule und wie ihm dabei das Selbstbewusstsein zerbröselte. Jetzt ist die Fortsetzung "Die Zweisamkeit der Einzelgänger" erschienen, der vierte Teil seines Lebensromanes "Alle Toten fliegen hoch".

Der Jungschauspieler, der auf dem Anstaltsgelände einer Psychiatrie aufwuchs, muss sich nun bewähren. Er tut es allerdings eher im Bett. Die Sehnsucht nach Welt, nach echten Gefühlen, diese "entsetzliche Lücke", die der Schauspielstudent wie Goethes Werther in der Brust gespürt hatte: Sie wird geschlossen durch gleich drei Freundinnen.

Der Ich-Erzähler, "außen palavernde Plaudertasche, innen brünftiger Gorilla", erobert nach gut 100 Seiten zunächst Hanna: ein Monster an Intelligenz. Die erste große Liebe, eine so eigenartige wie ehrgeizige Bielefelder Studentin mit einem "seltsam zusammengewürfelten Gesicht". Dazu kommt bald Franka, eine 1,80-Meter-Tänzerin aus dem Dortmunder Ensemble, eine balkanische Schönheit, sehr begehrt. Aber sie nimmt sich den schlaksigen, offenbar sehr potenten Schauspieler. "Körpermikado" nennt der Erzähler die Situation, wenn sie sich nach wilder Nacht auseinandersortieren.

Fehlt noch was Bodenständiges: Ilse, eine alleinstehende Bäckersfrau, Mitte 40 und von matronenhafter Üppigkeit. Die Backstube ist das "Ilsebiotop", wo die derbe Dortmunderin frühmorgens ihren Hungerhaken mit Schweinsohren füttert. Das muss alles organisiert sein: Der Erzähler stürzt sich ins Abenteuer, mit Halloo-Wach-Pillen. Ein spätpubertärer, höchst komischer, auch schmerzlicher Leidensbericht.

Das ist freilich kein sensationeller, straff durchkomponierter Casanova-Roman, und wer ist eigentlich dieser Ich-Erzähler, dieser Meyerhoff, dass ich jede Psycho-Macke und seinen ganzen Beziehungsstress lesen muss?, mag sich der eine oder andere Leser fragen. Aber die Beobachtungsgabe, Ironie und lapidare Fabulierlust Meyerhoffs bestechen in vielen Szenen.

Wundervoll gelingen ihm die Schilderungen aus dem Theatermilieu. Wie er etwa in "Anatevka" singen muss, wie er von einem Korrepetitor lange "im Melodienrollstuhl die Partitur hoch- und runtergeschoben" wurde, aber dann völlig versagt: "Wohl selten zuvor hat sich ein Orchester vor seinem Sänger so erschrocken."

Es ist natürlich das Selbstfindungsbuch eines selbstkritischen Schauspielers, dem in einer Dortmunder "Räuber"-Inszenierung jede Radikalität fehlt. Ein Erweckungserlebnis hat er bei einem Gastspiel der katalanischen Gruppe La Fura dels Baus. Das extrem körperliche Theater infiziert ihn. "Was für Proust die mit spitzen Fingern in eine Tasse mit Tee getauchte Madeleine gewesen war, wären bei mir die baumelnden Eier spanischer Theateraffen", diagnostiziert Freundin Hanna. Der Erzähler hatte sich an seine Kindheit erinnert, als ihn sein Vater zur Norddeutschen Landwirtschaftlichen Fachausstellung in Kiel mitgenommen und ihn die Hoden der Rinder begeistert hatten.

Die Vergangenheit - sie bleibt das Lebensschauspiel auch in diesem Meyerhoff-Buch. In den Hauptrollen: "meine Gestorbenen", der Vater, der Bruder, die Großeltern. Wollen sie nicht endlich mal in Frieden gelassen werden? "Alle Toten fliegen hoch" - Teil vier soll jetzt das Finale sein. Verständlich, aber schade.

Das Happy End kennen wir ja: Die Kritiker von "Theater heute" wählten Joachim Meyerhoff aktuell wieder zum "Schauspieler des Jahres". Seit 2005 gehört er zum Ensemble des Wiener Burgtheaters - eigentlich auch ein Riesenstoff für den Autor.

Joachim Meyerhoff: "Die Zweisamkeit der Einzelgänger", Kiepenheuer & Witsch, 416 S., 24Euro