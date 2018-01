Schnörkellos und immer auf den Punkt

Stephanie Lubasch

Berlin (MOZ) Kaum zu glauben, aber dieses Mal ist der Schlag in die Magengrube ein wenig sanfter. Nicht, dass diese jetzt vom Arche-Verlag herausgebrachten Kurzgeschichten von Lucia Berlin in irgendeiner Weise versöhnlich wären, gefällig oder gar romantisch. Wer jedoch vor knapp zwei Jahren die erste deutsche Fassung ihrer Texte unter dem Titel "Was ich sonst noch verpasst habe" gelesen hat und sich an den Schmerz erinnert, den er dabei mitunter verspürte, wird sich bei der Lektüre des um einiges schmaleren Bandes, "Was wirst du tun, wenn du gehst", möglicherweise etwas mehr entspannen können.

Vielleicht, weil man für die Härte der Themen, die Lucia Berlin verhandelt, anders als noch vor zwei Jahren nun gewappnet ist. Vielleicht, weil die Stories in dieser Auswahl tatsächlich etwas leichtgewichtiger sind.

Dabei kann man einen Großteil dessen, womit sich die 2004 68-jährig gestorbene US-amerikanische Autorin literarisch beschäftigt hat, auch in diesen Erzählungen wiederfinden. Schrieb sie doch letztlich, wie es Übersetzerin Antje Rávic Strubel in ihrem Nachwort formuliert, "an einem einzigen urwüchsigen Text, der sich in einzelnen Geschichten niederschlägt", ein "Geflecht voller Brüche, zusammengehalten durch Figuren und Orte".

Chile zum Beispiel, Mexiko und Kalifornien - Länder und Regionen, die für Lucia Berlin viel mit ihrer eigenen Biografie zu tun haben. Geboren in Alaska, lebte sie später in Mexiko und Chile, in Albuquerque und New York, Berkley und Oakland, zuletzt in Boulder (Colorado) und Los Angeles. Und auch die Themen, die sie wählt, sind dicht bei ihrem Leben: Krankheit, enttäuschte Liebe, Mutterschaft, Alkoholsucht - und nicht zuletzt das Schreiben. Ihre Heldinnen haben Kinder, die sie lieben, aber die ohne sie besser dran sind, es sind in "ihre" Ärzte verschossene Krankenschwestern und Frauen, die ihre Partner ans Heroin verlieren, kleine Mädchen, die völlig unbeabsichtigt reife Männer um den Finger wickeln, Studentinnen, die eher eine Affäre beenden als ihre Leidenschaft für Shakespeare zu opfern, Frauen, die die Gabe haben, einfach jeden, der sie trifft, zu bezaubern.

"Jemand stirbt oder eine Liebe geht zu Ende und nichts wird aufgelöst, man bleibt einfach damit zurück": So hat Lucia Berlin es bei Anton Tschechow, ihrem Vorbild, gelernt. Vielleicht ist das der Grund, warum ihre schnörkellosen Erzählungen trotz der genauen, auf den Punkt gesetzten Worte dieses Flimmern und Flirren umgibt, diese Ahnung davon, dass trotz der so gewöhnlich erscheinenden Menschen, von denen sie erzählt, nichts an dem, was sie sagen und fühlen gewöhnlich ist. So gesehen schreibt Lucia Berlin von uns allen - und macht unser kleines Leben reif für Hollywood.

Lucia Berlin: "Was wirst du tun, wenn du gehst. Stories", aus dem amerikanischen Englisch von Antje Rávic Strubel, Arche, 176S., 19 Euro