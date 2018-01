Bauausschuss lehnt Entwurf mehrheitlich ab

Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) Rund eineinhalb Stunden dauerte die Diskussion: Der Entwurf zur Neufassung der Straßenreinigungssatzung in Falkensee ist im Bauausschuss am Montagabend erneut mehrheitlich mit sechs Nein- bei zwei Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt worden. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) hatte zuvor vergeblich für ein positives Votum geworben. Nun sollen weitere redaktionelle Änderungen, die einstimmig für gut befunden wurden, einfließen, in der Hoffnung, dass die Stadtverordneten den Entwurf Ende Januar dann auch billigen. Ob das so kommen wird, bleibt allerdings weiterhin fraglich. Eine Infobroschüre soll indes nach einer Verabschiedung der Satzung Klarheit für die Falkenseer bringen. Klarheit insofern, dass abseits des Juristendeutsch jeder versteht, was künftig zu tun ist und was nicht. Grundsätzlich soll die neue Straßenreinigungssatzung, darin enthalten ist natürlich auch der Winterdienst, in vier Reinigungsklassen geordnet werden.

"Wir brauchen die Novellierung und damit auch Rechtssicherheit. Die Stadtverordneten müssen sich dieser Aufgabe stellen. Ich kann nicht erkennen, warum der Entwurf nicht beschlussfähig ist. Wir drehen uns hier im Kreis", hatte der Bürgermeister sowohl während als auch im Nachgang der Sitzung betont.

Die Grundsätze der neuen Straßenreinigungssatzung waren erstmals bereits im September öffentlich vorgestellt worden, nachdem im Mai dieses Jahres das Verwaltungsgericht Potsdam nach einer juristischen Auseinandersetzung zwischen der Stadt und Klägern eine Neufassung angeraten hatte. Danach waren schon in der Novembersitzung - wie jetzt erneut - nicht alle Mitglieder des Bauausschusses mit dem Satzungsentwurf zufrieden. Schon seinerzeit waren Änderungen angemahnt worden, die offenbar jedoch nicht vollumfänglich berücksichtigt wurden.

Während der Sitzung am Montagabend sprachen sogar einige von Ungerechtigkeiten, die dringend ausgemerzt werden müssten, wie etwa der Vorsitzende der lokalen Eigentümerschutz-Gemeinschaft "Haus & Grund", Rechtsanwalt Oliver Bohrisch, während der Einwohnerfragestunde betont hatte, vor allem im Innenstadtbereich, weil dort durch den Publikumsverkehr zur Stadthalle, Bürgeramt & Co. häufiger gereinigt werden müsste als anderenorts, etwa in Anliegerstraßen. Die Kosten in einigen Straßenzügen würden sich auf 19,21 Euro je laufenden Meter belaufen. Das sei für die Hauseigentümer im Verhältnis viel zu hoch, so Bohrisch. Er machte die Forderung auf, "dass die Stadt einen wesentlichen Anteil an den Reinigungskosten selbst tragen sollte. "Eine Verteilungsgerechtigkeit macht vor dem Hintergrund der Klassifizierung Sinn", sagte er im Interesse der Hausbesitzer, die im Sonderreinigungsgebiet ansässig sind. Ob eine Regelung zum Gebührenminderungsrecht kommen könnte, ist allerdings zweifelhaft. "Es gibt keine Gerechtigkeitslücke im Sonderreinigungsgebiet", betonte Müller.

Zur Debatte stehen darüber hinaus weiterhin die Reinigungsfristen, die allerdings politisch auf den Prüfstand gehören. Hinterfragt wurde zudem vom ADFC-Vertreter Johannes Walter, wie es sich etwa mit dem Winterdienst auf Radwegen oder den kombinierten Rad- und Fußwegen mit der Reinigungspflicht verhalte. Baudezernent Thomas Zylla betonte während der Sitzung davon unberührt, dass nicht alle geäußerten Wünsche erfüllt werden könnten, vor allem nach rechtlicher Prüfung. Änderungswünsche müssten von den Fraktionen zudem schriftlich eingebracht werden. Indes sagte Renate Kiel (CDU) an: "Die Satzung ist rechtslastig, nicht bürgerfreundlich und ungenau. Der Bürger weiß nicht, was er machen soll. Deshalb ist die Satzung nicht entscheidungsreif." Barbara Richstein (CDU), Elfriede Schmidt (büff/FDP-Fraktion), Gerd Gunkel (Grüne) sowie Andreas Pick als sachkundiger Einwohner und unter anderem Martina Dahms mahnten erneut Verbesserungen an.

Übrigens:Der Entwurf der neuen Straßenreinigungssatzung orientiert sich an der von der Stadt Potsdam, die rechtssicher ist. Abgeschrieben worden sei indes nicht, wie es während der Sitzung hieß. Das wurde vereinzelt nämlich gemutmaßt.