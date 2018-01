Das Ende zweier Reizfiguren

Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) Nicht nur bei Polens Opposititionsparteien, sondern auch von vielen altgedienten Mitarbeitern des Außen- und des Verteidigungsministeriums in Warschau war am Dienstag ein großes Aufatmen zu hören. Denn die jetzt entlassenen Chefs beider Ressorts waren sowohl für ihre Mitarbeiter, als auch für ausländische Kollegen schwierig bis unerträglich.

Den 60-jährigen Ex-Außenminister Witold Waszczykowski als "Elefanten im Porzellanladen" zu bezeichnen, wäre fast noch ein Kompliment. Schon zum Beginn seiner Amtszeit 2015 hatte er das Weimarer Dreieck - also die Zusammenarbeit Polens mit Frankreich und Deutschland - als "überlebt" bezeichnet. Später beschwerte er sich beim damaligen deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier, als beim Straßen-Karnevalsumzug in Düsseldorf Jaroslaw Kaczynski verballhornt worden war, und brüskierte die deutschen Teilnehmer eines hochrangig besetzten Forums in Warschau mit der Feststellung, dass sie ohnehin ihre Vorurteile gegenüber Polen nicht überwunden hätten.

So richtig unmöglich machte sich der für Eigenlob bekannte Waszczykowski, als er nach einer Reise nach Südamerika prahlte, auch von den Vertretern San Escobars empfangen worden zu sein - eines Staates, der freilich gar nicht existiert.

Antoni Macierewicz wiederum brachte für seinen Job als Verteidigungsminister als Hauptqualifikation mit, dass er zuvor eine Kommission geleitet hatte, die den Nachweis erbringen sollte, dass das Flugzeugunglück von Smolensk im Jahr 2010 in Wirklichkeit ein russischer Anschlag gewesen sei. Als Minister sah er sein Hauptanliegen darin, all jene Offiziere zu entmachten, die vor 1989 noch in Moskau studiert hatten oder im Verdacht standen, politisch nicht ausreichend der Regierungspartei PiS ergeben zu sein. Mehr als 30 Generäle und über 300 hohe Offiziere verloren ihren Job, der Generalstab wurde sogar zu 90 Prozent personell erneuert.

Außerdem installierte Macierewicz einen bewaffneten Heimatschutz, den er als seine "Privatarmee" betrachtete, und lieferte sich mit Staatspräsident Andrzej Duda, der formal Oberhaupt der Streitkräfte ist, einen erbitterten Kompetenzstreit. Deshalb sind viele Polen überzeugt, dass Duda jetzt auch auf die Entlassung des Ministers gedrängt hatte, obwohl dieser zu den engsten Vertrauten Jaroslaw Kaczynskis zählt. Nachfolger von Macierewicz wird der bisherige Innenminister Mariusz Blaszczak.