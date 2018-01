Lust auf Derbys beim Cup

Edgar Nemschok

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Giebelsee-Halle ist längst wieder ausgefegt. Die Spieler, die Helfer und alle, die einen kleinen oder großen Anteil am Gelingen des 16. Giebelsee-Cups haben, sind längst wieder im Alltags-Modus. Gewonnen hatte das Turnier Grün-Weiß Ahrensfelde.

Wer am Sonnabend in die Halle kam, kam auch, um sich zu amüsieren, Fußball zu schauen und natürlich immer wieder Bekannte, Freunde und eventuell auch Ehemalige zu treffen. Wie oft wurde der Wunsch nach einem gesunden Neuen Jahr übermittelt. Cup-Stifter und Bürgermeister Olaf Borchardt sah das alles aus einem anderen Blickwinkel. Für ihn war es der letzte Cup und er gab sich Mühe, auch beim Torwandschießen ein gute Figur zu machen. Sechs oben sechs unten - gut, er traf nicht, nahm es aber gelassen. "Na ja, Fußball ist wohl nicht meine Sportart", sagte er.

Aber auch die anderen Bürgermeister oder Kandidaten für die anstehenden Bürgermeisterwahlen waren da. Jörg Schröder aus Seelow saß praktisch in Doppelfunktion im Publikum. Zum einen als Teammanager seines SV Victoria Seelow, zum anderen als Seelower Stadtvater. Aus Strausberg kamen Bürgermeisterin Elke Stadeler sowie ihre Konkurrentin um den Bürgermeisterstuhl Birgit Bärmann. "Das ist ja toll, so etwas müssen wir in Strausberg auch einmal einführen", sagte diese und machte auch gleich ein Erinnerungsfoto mit dem FC Strausberg, der am Ende nur Vierter wurde.

Was auch bei dieser 16. Auflage besonderes zu erwähnen ist, die perfekte Organisation. Jörg Jankowsky, bis heute einer der wichtigsten Ideengeber, sagt dazu: "Wir haben da eine tolle Mannschaft, Steffen und Christian Schulz, Ralf vom Orde - stehen beispielhaft für eine ganze Reihe von fleißigen Helfern."

Einer, den man nicht sehen konnte, der aber trotzdem im ganzen Turnier präsent war, war Uwe Hildebrandt. Er lief einige Kilometer im Kostüm des Blau-Weiß-Maskottchens "Blaufuchs". Hildebrandt selbst ist Spieler der Ü35: "Nur die ganz kleinen Turnierbesucher waren doch sehr skeptisch, wenn ich als Blaufuchs auf sie zukam. Das Kostüm ist dann offensichtlich nicht so kinderfreundlich", sagte Hildebrandt mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht.

Wichtigstes Thema blieb natürlich König Fußball. "Was denken Sie, wenn es nachher gegen den FC Strausberg, also gegen den Ex-Verein, geht?" Tim Bolte, jetzt beim SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, antwortete. "Kein Problem, die Mannschaft des FCS ist inzwischen eine ganz andere. Fußball ist auch ein schnelllebiges Geschäft." Das bestätigte auch ein weiterer ehemaliger Strausberger, Daniel Anton, derzeit bei Guben Nord (Brandenburgliga) aktiv. "Aus meiner aktiven Zeit beim FCS ist nun gar keiner mehr mit dabei."

Einer der Neuen beim FC Strausberg ist Faton Ademi, der in der Winterpause vom Konkurrenten Hertha 03 Zehlendorf nach Strausberg wechselte. "Gerade angekommen, habe ich schon die ersten Spiele mit dem FC Strausberg. Das Turnier ist klasse. Gehört hatte ich schon davon."