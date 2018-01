Volle Ausbeute für Storkower Frauen

Sarah Noack

Storkow (MOZ) Die Volleyballerinnen des VC Storkow haben einen guten Start ins neue Jahr erwischt. Beim ersten Heimturnier der Landesliga Süd fuhren sie in der Softline-Arena zwei 3:0-Siege gegen die noch jungen und im Tabellenkeller stehenden Teams vom VC Luckenwalder Engelen und SV Energie CottbusIV ein. Die VCS-Damen festigten damit Tabellenplatz3.

Die Gastgeberinnen um Trainer und Vereins-Chef Andreas Noack traten mit neun Spielerinnen an und hatten keine größeren Probleme, beide Siege einzufahren. Mit von der Partie waren Silvia Ziesig, Susanne Hübscher, Theresa Ebertus, Melanie Patke, Maren Januschkewitz, Bettina Pukall, Benita Gottschalk, Laura Kurze und Sarah Noack. Kapitänin Nicole Pathe fällt für den Rest der Saison verletzungsbedingt aus.

Bereits im ersten Satz gegen die Luckenwalder Engel brachte Laura Kurze mit guten Aufschlägen den VCS in Führung, die Susanne Hübscher ebenfalls am Aufschlag noch vergrößerte - 25:15. Auch die beiden folgenden Durchgänge waren mit 25:14 und 25:8 eine klare Angelegenheit. Ebenso wie das zweite Spiel gegen Energie Cottbus IV. Das gewannen die Storkowerinnen mit 25:12, 25:13 und 25:12.

"Nach anfänglicher Nervosität haben die Mädels ihre Aufgabe souverän gelöst", sagt Trainer Noack. Ganz so leicht wird es für die Storkower Damen am nächsten Spieltag, 27.Januar, in Cottbus nicht werden. Da treffen sie auf den 1. ASC Frankfurt/Red Cocks und Gastgeber Energie Cottbus III, die in der Tabelle auf den Rängen 6 und 5 liegen. Trotzdem sind für den VCS wieder sechs Punkte das Ziel.