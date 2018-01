Knapp war's beim achten Titel in Folge

Jakob Daum

Schwedt (MOZ) Die uckermärkische Mannschaftsmeisterschaft im Schnellschach hat ihre neunte Auflage erlebt. Wie in den Vorjahren stellte die Wobag dankenswerterweise wieder ihren Konferenzsaal als Wettkampfstätte bereit. Unter somit idealen Bedingungen konnten sieben Mannschaften (im Vorjahr acht) vom Vorsitzenden des Kreisschachverbandes Uckermark, Jakob Daum, begrüßt werden.

Schaffte es der siebenmalige Titelträger SF Schwedt 2000 erneut, den Siegerpokal zu gewinnen? Achtmal in Folge? Mit einer verkürzten Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler war das Championat im Rundensystem zu absolvieren. Wegen der ungeraden Teamanzahl hatte immer eine Mannschaft spielfrei und konnte diese Zeit zum Kiebitzen nutzen. Beim Tabellenstand waren deshalb auch immer die "Minuszahlen" interessant.

Der SC Schwedt I war, gemäß seiner Wertzahlen-Liste, wie 2017 mit der stärksten Vierer-Mannschaft vertreten. Der Pokalverteidiger war an Brett 1 bis 3 mit denselben Spielern wie im Vorjahr dabei und hatte am vierten Brett mit "Oldie" Reinhold Zernikow einen erfahrenen Mann an Deck.

In der ersten Runde wurden die vereinsinternen Vergleiche gespielt - von Blau-Weiß und SC Schwedt waren jeweils zwei Teams vertreten, hinzu kamen SF 2000, SC Lützlower Dorfgemeinschaft und TSG Angermünde mit je einem Team. Im SCS-Duell gab es keine Überraschung: Die erste Mannschaft gewann mit 3:1. Ein Paukenschlag war bei Blau-Weiß zu hören: Hier siegte die Zweite mit 3:1. Da auch die Schachfreunde klar mit 4:0 gegen TSG Angermünde gewannen, war das "rotierende" Führungstrio gebildet.

In der vierten Runde nahmen sich SFS und der SCS I durch das 2:2 gegenseitig einen Mannschaftspunkt weg. Remis endete auch der Vergleich zwischen den Lützlowern und Blau-Weiß I. Die Zweite von Blau-Weiß gewann gegen die Angermünder und verursachte ungläubiges Staunen beim Blick auf den Tabellen-Zwischenstand: Nach der vierten und fünften Runde lag TSV II mit 8:0 und 10:0 verlustpunktfrei an der Spitze!

Beim Showdown in den Runden 6 und 7 wurde die "Schach-Hierarchie" dann aber wieder hergestellt, denn Blau-Weiß II verlor jeweils knapp mit 1,5:2,5 gegen die Schachfreunde und den SCS I und belegte damit letztlich den Bronzerang. Äußerst eng fiel die Entscheidung an der Tabellenspitze aus. Im Gegensatz zum knappen Sieg des SCS I gegen Blau-Weiß II schaffte SF 2000 mit 3,5:0,5 einen klaren Schlusserfolg. Dieser eine Brettpunkt mehr war das Zünglein an der Waage um dem Meistertitel - zum achten Mal in Folge triumphierten die Schachfreunde Schwedt, der silberne Rang ging an den SC Schwedt I.

Zum Abschluss noch ein wenig Statistik: Die fleißigsten Punktesammler waren am Brett 1 Ralf Werner (SFS) und Henry Tenner (SCS I) mit 6,5 Zählern, am Brett 2 Norbert Mundt (SFS/6,5) und Roland Krause (TSG/6), am dritten Brett Wolfgang Kind (SFS) mit 6 und Wilfried Heise (SCS I) sowie Marco Lazer (Lützlow/je 5) und an Brett 4 Klaus Tenner (SCS I) mit 6,5 sowie Bernhard Rinkau (Blau-Weiß I/6 Punkte).