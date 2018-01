Für Manfred Kuhn war alles anders als normal

Britta Gallrein

und Hendrik Medrow Zepernick (MOZ) Er liebte die Geschwindigkeit und sein Leben im Cockpit. Für immer wird er einen festen Platz in der Riege der besten Rennfahrer haben. Im Alter von 75 Jahren ist der Zepernicker Rennfahrer Manfred "Manne" Kuhn gestorben.

Den unverwechselbaren Randberliner Kfz-Meister trieben weder Rekordsucht noch Geltungsbedürfnis hinter sein Sportlenkrad. Er hatte einfach Freude am Rennsport und an allem, was dazu gehört.

Alles begann 1959. Manfred Kuhn sah in der nahe gelegenen Kiesgrube den Moto-Crossern zu und fing Feuer. Das wollte er auch! Gesagt, getan. Beim "Roten Teufel" Arthur Flemming, der bereits durch seine zahlreichen Erfolge auf Gras- und Sandbahnen über die Landesgrenzen hinaus bekannt war, fing er an. Bei ihm absolvierte Manne Kuhn einen Teil seiner Ausbildung und ließ sich von dem bekannten Rennsportler mit der Begeisterung und Verständnis für die Motorentechnik anstecken. Ab 1959 machte Manfred Kuhn als Moto-Crosser auf sich aufmerksam und holte bis 1969 drei Mal den DDR-Meister-Titel in der 175-ccm-Klasse.

1969 klemmte er sich erstmals in einen Formel-Rennwagen. Er hatte einem Belgier auf der Bernauer Schleife über Nacht in seiner nahe gelegenen Werkstatt dessen Formel III repariert. Als "Bezahlung" durfte der Zweiradartist ein paar Runden auf dessen Cooper-Rennwagen drehen. Da war der Funke übergesprungen.

Von 1970 an war Manfred Kuhn dann im Formelauto unterwegs. Der Spaß und regelmäßige Erfolge ließen nicht lange auf sich warten und sie verließen ihn bis in das jetzige Jahrtausend nie wieder. Zum Schluss waren 42 Jahre ununterbrochene aktive Formel-Laufbahn zusammengekommen - eine der längsten in Europa.

Seinen wohl schönsten Erfolg feierte der am 27. Juni 1942 geborene Zepernicker direkt vor seiner Haustür. 1972 konnte er sein erstes Sportwagen-Rennen auf der "Bernauer Schleife", dem Ostdeutschen Pendant zur Berliner Avus, absolvieren. Und gleich gewinnen. Daran dachte er noch lange gerne zurück. "Es war ein Traum! Ich wusste bei der Zieleinfahrt gar nicht, dass ich der Sieger war", berichtete er später.

Ab Mitte der 1970-er Jahre hatte sich Kuhn für die Leistungsklasse I - Ostdeutschlands erste Liga - qualifiziert und vertrat den ostdeutschen Rennsport auch als Stammfahrer regelmäßig in den "Bruderländern". Bis 1989 bestritt er für den MC "Post Berlin" mit seiner Startnummer "97" unzählige Rennen und erarbeitete sich mit soliden Ergebnissen einen festen Platz in der ostdeutschen Rennsportszene. Seine typische "Randberliner Schnauze" verbunden mit der ihm typischen Kameradschaft machten ihn zu einem der liebenswertesten Akteure dieser Zeit.

Nach dem Fall der Mauer hatte er seine rennsportliche Heimat in der Interserie gefunden. Mit seinem grünen Reynard-BMW gehörte er dort zu den Stammpiloten. Sein Motto: Normal ist anders! Wo sein über 50 Jahre alter grüner Skoda-Bus mit dem "H"-Kennzeichen im Fahrerlager stand, wehte der Geist des Amateursports im besten Sinne des Wortes.

Dort zählten Kameradschaft und Fairness, gewürzt mit typisch Berliner Charme und Bulettenduft aus der Küche seiner Frau Barbara. Bis 2012 war der Inhaber einer Autowerkstatt auf dem heißen Asphalt unterwegs. Und wohlgemerkt - im Renntempo. Das machte ihn wohl einzigartig.

Einzigartig war auch seine Hochzeit: 2010 steckte er - als damals 68-Jähriger - seiner langjährigen Lebensgefährtin Barbara genau auf der Ziellinie des Schleizer Dreiecks den Ring an, flankiert von vielen Rennsportfreunden und einer historischen Motorrad-Parade. Keine fünf Stunden nach der Trauung saß Manne Kuhn wieder in seinem Reynard und drehte seine schnellen Runden. Normal war für ihn eben anders!

Abrupt endete im Jahr 2012 seine rennsportliche Laufbahn. Infolge einer tückischen Erkrankung fiel der bis dahin immer agile Panketaler ins Koma. Daraus erwacht, setzte eine teilweise Amnesie dem normalen Weiterleben einschneidende Grenzen. Von diesem Schicksalsschlag erholte er sich nie wieder richtig.

Am 22. Dezember starb Manne Kuhn im Alter von 75 Jahren in seinem Zepernicker Häuschen. Die Beerdigung findet am Freitag um 11 Uhr auf dem Friedhof Elbestraße in Zepernick statt.