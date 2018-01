Bürgerinitiative bleibt wachsam

Gefährliche Piste: Wer zwischen Stolzenhagen und Wensickendorf per Rad die B 273 befährt, der muss dabei äußerst vorsichtig agieren. © Foto: MOZ/Sergej Scheibe

© Foto: MOZ/Hans Still

Standortbestimmung zum Jahresbeginn: Ortsvorsteher Jürgen Krajewski und Bruno Oldenburg (beide Stolzenhagen) sowie der Wensickendorfer Ortsvorsteher Heinz Ließke (v. li.). © Foto: MOZ/Hans Still

Hans Still

Stolzenhagen (MOZ) Die seit 2004 währende Forderung nach einem Radweg zwischen Stolzenhagen und Wensickendorf könnte in diesem Jahr endlich von Erfolg gekrönt werden. Das jedenfalls hoffen die Mitglieder der Bürgerinitiative "Pro Radweg", die auch in diesem Jahr vehement die Politiker in die Pflicht nehmen wollen.

"Die lange Geschichte eines kurzen Radweges", benennt Bruno Oldenburg das Thema der Zusammenkunft, die ihn einmal mehr mit dem Stolzenhagener Ortsvorsteher Jürgen Krajewski und dessen Amtsbruder in Wensickendorf, Heinz Ließke, zusammenführt. Anlass der Besprechung ist einerseits die Hoffnung, dass der 5,3 Kilometer lange und 1,3 Millionen Euro teure Radweg entlang der L 273 in diesem Jahr endlich begonnen wird. Andererseits sind die Aktivisten der Bürgerinitiative Kummer gewohnt und wissen daher, trotz aktueller Zusagen zum Baubeginn im Herbst 2018 müssen die Freizeitpolitiker und betroffenen Bürger wachsam sein. Nach dem aktuellen Stand gilt das Planfeststellungsverfahren offiziell als abgeschlossen - nach immerhin sechs Jahren in der Schwebe. "Es ist eigentlich unglaublich, dass die Planungen sechs Jahr in Anspruch genommen haben", resümiert Oldenburg das bisherige "Geschehen". Zumal die ersten Bemühungen für dieses Projekt ins Jahr 2004 zurückreichen.

Zudem sind sich die drei Protagonisten in einer Sache einig: Ohne den massiven Protest der Bürger wäre vermutlich bis heute nichts passiert. "Der Radweg hatte unter Minister Jörg Vogelsänger keine Priorität. Und so wurde das Projekt später von Ministerin Kathrin Schneider übernommen. Wir mussten ja sogar mit Hilfe des Petitionsausschusses des Landtages darum kämpfen, dass unsere Online-Petition überhaupt anerkannt wurde", erinnern Oldenburg und Ließke.

Krajewski bringt die zwei Fahrraddemos ins Gespräch, die bis 2014 organisiert wurden, um dem Protest der Bürger Öffentlichkeit zu verleihen. "Für Wensickendorf und Stolzenhagen können wir sagen, unserer Protest wird von den Bürgern mitgetragen. Meine Stellvertreterin Christin Scheewe war ja auch dabei, der Ortsbeirat Stolzenhagen stand immer hinter der Forderung nach diesem Radweg", sagt Krajewski. Mehr als eintausend Unterstützer hatte die Online-Petition gefunden, die Unterschriftenlisten wurden im Oktober 2014 an Minister Vogelsänger überreicht.

Für 2018 kündigen die Sprecher der Bürgerinitiative fortwährenden Protest an. Sie loben deutlich die Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen und signalisieren zugleich, dass sie aufmerksam bleiben wollen. "Wir wissen, dass im Frühjahr und im Sommer mit der Umsiedlung von Eidechsen begonnen wird. Auch sollen im Vorgriff auf die Bauarbeiten Frösche und Ameisen umgesiedelt werden. Erst im Herbst, vermutlich im Oktober, fallen dann die ersten Bäume für den Radweg. So jedenfalls sehen die Pläne aus, die uns derzeit bekannt sind", berichtet der Wensickendorfer Ortsvorsteher Ließke.

Krajewski lässt hingegen keinen Zweifel an der "Wehrbereitschaft" der Bürgerinitative. Wenn der für das vierte Quartal angekündigte Baubeginn wieder in Frage gestellt werden würde, wären die Bürgerinitative und ihre Mitstreiter jederzeit bereit, wieder zu protestieren. "Und wenn wir die B 273 sperren müssten, wir fordern jetzt, dass die Zusagen in diesem Jahr eingehalten werden", macht Krajewski klar.

Überhaupt entspannt sich am Tisch eine Diskussion über das Thema Kommunalpolitik. "Wir stellen fest, ohne den Protest der Bürger wäre das Thema folgenlos in der Versenkung verschwunden. Und offenbar gibt es eine Entfremdung zwischen den Bürgern und den Parteien. Wir sollten vielleicht über Bürgervereine nachdenken, um die Leute wieder für Kommunalpolitik zu interessieren", so die Erkenntnis von Ortsvorsteher Krajewski.