Anmeldung der Schulanfänger beginnt

Markus Kluge

Fehrbellin (RA) In den beiden Grundschulen der Gemeinde Fehrbellin können nach Terminabsprache ab nächster Woche die Kinder angemeldet werden, die in diesem Jahr eingeschult werden. Das betrifft alle Mädchen und Jungen, die zwischen dem 1.Oktober 2011 und dem 30.September 2012 auf die Welt gekommen sind. Wenn ein Kind zwischen Oktober und Jahresende 2018 sein sechstes Lebensjahr vollendet, kann es auf Antrag der Eltern ebenfalls eingeschult werden. In begründeten Ausnahmefällen ist das auch für Kinder möglich, die zwischen dem 31.Dezember 2011 und dem 1.August 2012 geboren wurden.

Wo welches Kind künftig zur Schule geht, richtet sich nach dem Wohnort, der einem Schulbezirk zugeordnet ist. In der Grundschule Fehrbellin, zu erreichen unter 033932 70235, werden Kinder eingeschult aus: Fehrbellin, Lentzke, Brunne, Betzin, Karwesee, Tarmow, Hakenberg, Linum, Königshorst, Dechtow, Deutschhof, Lobeofsund, Mangelshorst, Nordhof und Kuhhorst. Anmeldungen sind in der Schule vom 15. bis 19.Januar in der Zeit von 7.30 bis 10.30 Uhr und zusätzlich am 18. Januar von 13.30 bis 16 Uhr möglich.

In die Grundschule Wustrau, 033925 70223, gehen künftig Kinder aus: Wustrau, Altfriesack, Zietenhorst, Langen, Walchow, Protzen und Manker. Dort sind Anmeldetermine am 16. und 24.Januar von 13 bis 16 Uhr sowie am 18. und 23. Januar von 13bis 18 Uhr.

Zur Anmeldung in der Schule müssen die Eltern die Geburtsurkunde ihre Kindes, die Teilnahmebestätigung an der Sprachstandsfeststellung und, wenn bereits vorhanden, das schulärztliche Gutachten mitgebracht werden. Wer sein Kind künftig in eine Privatschule schickt, wird gebeten, die eigentlich zuständige Grundschule darüber zu informieren, teilt die Fehrbelliner Gemeindeverwaltung mit.