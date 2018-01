Gärreste weiter auf der Tagesordnung

Nadja Voigt

Altwustrow (MOZ) Der in Altwustrow geplante Gärrestbehälter wird noch einmal die Gemeinde Oderaue beschäftigen. "Aktuell habe ich die Absicht, in Abstimmung mit Bürgermeister Bodo Schröder alle Beteiligten zur nächsten Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Oderaue einzuladen", sagte Amtsdirektor Karsten Birkholz auf MOZ-Nachfrage. Sie ist für Anfang Februar geplant. "Ich erhoffe mir so, dass auf diesem Wege wieder ein Austausch zustande kommt. Derzeit scheint es so, als ob jeder auf ein Vorgehen des jeweils anderen wartet."

Aus dem Landratsamt war zum Sachverhalt zu erfahren, dass es weiterhin eine bestandskräftige Baugenehmigung gibt. Und, dass der Investor Bereitschaft signalisiert habe, möglicherweise auf die von einer Grundstückseigentümerin aus Altwustrow angebotene Fläche auszuweichen. "Allerdings möchte er die Investitionen, die er bereits in die Planungen für den Standort am früheren Kuhstall investiert hat, erstattet haben." Der Landkreis werde dafür jedoch kein Geld geben, machte Pressesprecher Thomas Berendt zu Beginn dieser Woche deutlich. Zum Sachverhalt werde es zwischen dem Landrat und dem betreffenden Landwirt aus Altranft allerdings zeitnah ein Treffen geben, heißt es aus Seelow weiter.

Die geplante Anlage, die nach ersten Planungen direkt vor dem Dorf entstehen soll, würde mit tausenden Kubikmetern Gülle, Mist und Gärrestsubstrat aus Biogasanlagen betrieben, das dann als Dünger auf die Felder gebracht werden soll. Sie stinkt den Anwohnern jedoch jetzt schon gewaltig. Seit dem Sommer regt sich im Dorf Protest gegen das Bauvorhaben.