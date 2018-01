25 Hektar Spielplätze gibt es in Hoppegarten

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Immer wieder hat Thomas Scherler (CDU) eine Übersicht über die öffentlichen Kinderspielplätze in der Gemeinde angemahnt. Nun liegt sie vor. Die Ist-Analyse soll, so heißt es im Vorwort, als Basis für eine künftige bedarfsorientierte Spielplatzplanung dienen. Grober Richtwert ist ein Quadratmeter Spielfläche je Einwohner.

In der Gemeinde Hoppegarten gibt es (Stand vom 31. Mai 2017) insgesamt 18 384 Einwohner. Davon sind 1119 Kinder im Alter von 0 bis sechs Jahren sowie 1252 Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren. Ihnen stehen insgesamt rund 25 Hektar öffentliche Spielflächen zur Verfügung. In den drei Ortsteilen gibt es neun öffentliche Spielplätze sowie einen Fitnessplatz. Weitere Spielplätze befinden sich in Kitas und auf Schulhöfen sowie private Spielflächen in Wohngebieten.

Die Verwaltung schlägt angesichts des weiter anhaltenden Zuzugs vor, bei weiteren Planungen von 20 000 Einwohnern auszugehen und 30 Hektar Spielplätze zur Verfügung zu stellen. Demnach fehlen in der Gemeinde noch fünf Hektar Spielplätze. Vor allem für Kinder bis sechs Jahre gibt es ein Defizit. Eine besondere Herausforderung sei aufgrund der Größe und sensiblen Rahmenbedingungen die Festlegung von Spielflächen für Kinder ab zwölf.

Ein großes Defizit an solchen Angeboten, heißt es in der Bestandserhebung, gibt es in der alten Siedlung östlich und westlich der Hoppegartener Straße, für den Bereich des historischen Dorfgebietes sowie für die sogenannten Splittersiedlungen. In diesen Bereichen gibt es keinerlei Spielplätze. Geplant ist, im neu gestalteten Park am S-Bahnhof einen Spielplatz zu bauen. Die Verwaltung schlägt vor, dass jedoch alternativ geprüft wird, stattdessen in Hönow im Bereich alte Siedlung auf einer Teilfläche des Bolzplatzes einen Spielplatz zu bauen.