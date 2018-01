Illegale Abfälle kosten den Landkreis fünfstellige Summen pro Jahr

Sandra Jütte

Oberhavel (sju) Rund 95000 Euro kostet den Landkreis jährlich die Entsorgung von illegal abgeladenem Müll. Dabei liegen die eingesammelten Mengen seit 2013 pro Jahr zwischen 620 und 660 Tonnen.

Insbesondere im Süden Oberhavels habe zudem die illegale Ablagerung von gefährlichen Stoffen wie Asbest oder teerhaltigen Abfällen zugenommen, sagt Constanze Gatzke, Sprecherin des Landkreises, auf Nachfrage. Dort seien 2017 etwa 20 Prozent mehr entdeckt worden als noch 2016. Jeweils zwischen vier und fünf Kubikmeter Asbest habe der Landkreis etwa in Hennigsdorf, Flatow und Zühlslake im vergangenen Jahr entsorgen müssen.

Ein weiteres Problem gäbe es an Containersammelstellen. "An uns sind bereits zwei Kommunen mit der Bitte herangetreten, die Container zu entfernen, da auch rundherum viel Müll abgelegt wird", so Frau Gatzke. Beliebte Stellen bei der illegalen Entsorgung seien zudem Wegränder an Landes- oder Kreisstraßen oder in Waldnähe. Dabei ist das eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld bis zu 100000 Euro bestraft werden kann. Die Kosten für die Beseitigung tragen dagegen die Steuerzahler mit ihren Abfallgebühren.