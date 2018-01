Hohe Hürden und viele offene Fragen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Für den Wiederaufbau der Eisenbahnstrecke zwischen Eberswalde und Finowfurt dürfte der Zug wohl endgültig abgefahren sein. Dieser Schluss lässt sich aus den offiziellen Stellungnahmen ziehen, mit denen Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht und Jan König, Kultur- und Bildungsdezernent im Eberswalder Rathaus, auf die Idee reagiert haben, die seit mehr als 20 Jahren stillgelegte und zum großen Teil zurückgebaute Linie als touristische Nostalgie-Eisenbahn zu reaktivieren. Mit dieser mutigen Vision war Holger Kodim aus Berlin als Mitbegründer einer im Aufbau befindlichen Historischen Eisenbahnstiftung kurz vor Weihnachten an die Öffentlichkeit gegangen.

Schorfheides Bürgermeister hebt in seiner Antwort hervor, dass er grundsätzlich jedes Engagement zur Entwicklung des Tourismus und der dazu gehörenden Infrastruktur gerade auch im ländlichen Raum für begrüßenswert halte. Das Vorhaben zur Wiederbelebung der Eisenbahnstrecke Eberswalde - Finowfurt sei einerseits eine interessante, andererseits aber auch sehr kühne Vision. "Die Umsetzung scheint mir unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht nur eine enorme finanzielle, sondern auch eine große planungsrechtliche und bautechnische Herausforderung zu sein", schreibt Uwe Schoknecht. Seiner Ansicht nach würden die Pläne leider zu spät kommen. "So ist der gesamte Abschnitt der Bahnstrecke, die auf der Gemarkung Finowfurt liegt, bereits durch das Eisenbahn-Bundesamt entwidmet worden", teilt der Bürgermeister weiter mit. Es gebe mittlerweile viele Planungen, diesen Bereich im Rahmen des Stadt-Umland-Wettbewerbes gemeinsam mit der Stadt Eberswalde als Radschnellweg zu entwickeln. "Ein solcher Radweg bringt viele Vorteile, denn er ist sowohl für Pendler zwischen beiden Orten als auch für Touristen attraktiv", betont Uwe Schoknecht. Darüber hinaus habe die Gemeinde Schorfheide erst im Dezember vorigen Jahres das neue Mischgebiet "Am alten Bahnhof" auf dem Areal des ehemaligen Bahnhofs Schöpfurth eingeweiht. Dort seien insgesamt 20 Grundstücke sowie eine Reservefläche für eine eventuell später benötigte Kita erschlossen worden.

Für die Eberswalder Rathausspitze weist Jan König darauf hin, dass noch viele Fragen zum Eigentum, zur Betreibung, zur Finanzierung, zur Trägerschaft etc. zu klären seien. "Als Stadt stehen wir hier in unserer Funktion als Berater und Mittler sehr gern zur Verfügung und bieten unsere Hilfestellung an", teilt der Dezernent mit. Eine historische Eisenbahn sei ein Zeugnis der Vergangenheit und mache diese sprichwörtlich erfahrbar. Sie wäre überdies eine "sehr schöne Ergänzung des Museumsangebotes" und könnte den Industriekultur-Tourismus befördern. "Aus kultureller Sicht ist das Engagement der Initiative also lobenswert", findet Jan König.