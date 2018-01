Vom Höfesterben bis Handysucht

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Golden Globes sind vergeben. In Berlin wird in Kürze der rote Teppich zum 68. Internationalen Filmfest "Berlinale" ausgerollt. Abseits des großen Showbusiness startet die brandenburgische Ökofilmtour - ohne Glamour, ohne Kommerz, aber mit spannenden Gesprächen.

Hochkarätig ist schon der Auftakt zum 13. Brandenburger Festival des Umwelt- und Naturfilms heute in Potsdam. Zur Eröffnung der Ökofilmtour 2018 wird Professor Michael Succow erwartet. Der Träger des Alternativen Nobelpreises hält die Festrede. Gleichzeitig ist gewissermaßen als Ouvertüre zum Filmfest ein Porträt über den Landschaftsökologen und Biologen, der aus dem Oderbruch stammt, zu sehen. "Typisch! Michael Succow - Weltverbesserer aus Leidenschaft", so der Titel der Dokumentation von Dieter Schumann. Der 28-minütige Streifen, 2016 für den NDR produziert, ist damit gleichsam der erste Beitrag der "Konkurrenz".

Der eigentliche Start zur Tour erfolgt wenige Tage später: am 16. Januar in Eberswalde. Die Barnimer Kreisstadt ist mit der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE) wie in den vergangenen Jahren Gastgeber der Eröffnung und der ersten Etappe. Von hieraus geht das Filmfest auf Tour, macht bis Mitte April an etwa 60 Orten in Brandenburg Station, so Festivalleiter Ernst-Alfred Müller. Darunter etwa auch in Joachimsthal, Chorin und Brodowin. Zu sehen sind dabei 40 Lang- und 15 Kurzfilme.

Insgesamt waren für die 13. Auflage des Umwelt- und Naturfilmfestivals 153 Fernseh- und Kinoproduktionen eingereicht worden. Eine Auswahlkommission habe daraus 55 Beiträge für den Wettbewerb ausgesucht, so Müller vom veranstaltenden Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz. Eine Jury unter Leitung von Monika Griefahn, Mitbegründerin von Greenpeace Deutschland, wiederum werde über die Vergabe der vier Hauptpreise, die mit je 5000 Euro dotiert sind, entscheiden. Einen Preis, den "Zukunftsfilmpreis", stiftet erneut die HNE. Die Verleihung erfolgt am 18. April in Potsdam.

Dazwischen dürfen sich Naturliebhaber und Cineasten abseits des Leinwand-Mainstreams auf interessante Vorführungen und Gespräche freuen. Etwa auf den Beitrag "Von Bananenbäumen träumen", der zur Eröffnung kommende Woche in Eberswalde gezeigt wird. Und der nicht etwa in die exotische Gefilde entführt - sondern in ein Dorf im Mündungsgebiet der Elbe. Es klingt absurd, doch: "Die Gemeindekasse ist leer, Arbeitsplätze sind rar, kleine Höfe werden aufgegeben. Einige Dorfbewohner wollen sich mit dem drohenden Niedergang nicht abfinden", heißt es in der Ankündigung. Mit Hilfe eines Berliner Projektentwicklers gründen sie eine Bürger-Aktiengesellschaft und entwerfen ein neues Geschäftsmodell. Gülle, im Dorf reichlich vorhanden, soll die Energie zur Aufzucht afrikanischer Welse und von Bananenbäume liefern ...

Im Anschluss an die Vorführung gebe es ein Gespräch mit der Regisseurin Antje Hubert sowie mit Barbara Schubert, einer Protagonistin. Diese Gespräche, so sagt Müller, seien das eigentliche Erfolgsrezept der Ökofilmtour. Die Besucher treten hinterher in den Austausch über gesellschafts- und umweltpolitische Fragen - mit den Filmemachern, mit Politikern und Fachleuten. So werden 2018 in Eberswalde etwa die Themen Massentierhaltung, Insektensterben, Klimawandel sowie Flüchtlinge auf dem Lande diskutiert. Kritisch und konstruktiv.

Eine zweite Besonderheit ist laut Festivalleiter Müller das umfangreiche Schulprogramm. In Eberswalde sind Klassen - differenziert nach Jahrgängen - vom 17. bis 19. Januar - zu Vorführungen an die HNE eingeladen. Als Gesprächspartnerin konnte dafür u. a. Hannelore Gilsenbach aus Brodowin gewonnen werden, so Müller. Von Interesse dürfte speziell für Kinder und Jugendliche beispielsweise der Kurzfilm "Nicht ohne mein Smartphone - Sind wir handysüchtig?" sein. Dank dieses Angebots erreiche man mit dem Festival jährlich um die 10 000 Besucher, davon eben 5000 Schüler.

Programm, incl. Schulprogramm unter www.oekofilmtour.de (Rubrik Download)