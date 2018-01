Unwetter hielten Bernauer Feuerwehr in Atem

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Zu 539 Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr Bernau im vergangenen Jahr ausgerückt. Die Zahl der Notfälle, in denen die Feuerwehrfrauen und -männer um Hilfe gerufen werden, stieg damit deutlich an. 2016 lag sie noch bei 403. Zurückzuführen ist dieser Anstieg vor allem auf die sturmbedingten Einsätze. Zum Vergleich: Wurden 2016 lediglich vier Einsätze wegen Sturmschäden registriert, waren es im vergangenen Jahr aufgrund der beiden großen Stürme 164. Der Rückblick bis zum Jahr 2010 zeigt, dass die Feuerwehr in diesem Zeitraum nur in einem Jahr mehr als 80-mal wetterbedingt ausrücken musste. In den übrigen Jahren lag die Zahl der Einsätze deutlich darunter.

Gleichsam rund um die Uhr ist die Hilfe der Feuerwehren während der beiden Stürme gefragt gewesen, erinnerte Bernaus Stadtwehrführer Jörg Erdmann erinnerte an die große Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute. Die Palette reichte von der Beseitigung ausgerissener Bäume, die auf die Fahrbahn gestürzt waren, bis hin zum Schutz von Häusern vor den Wassermassen, die bei dem Dauerregen nicht ablaufen konnten. Viele Anwohner, so Erdmann, seien froh über die Unterstützung gewesen und hätten dies auch dadurch gezeigt, dass sie den Einsatzkräften heißen Kaffee oder Tee anboten. Anerkennung für die Leistung der Wehr kam auch von Jürgen Herzog als Vorsitzenden des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr, der selbst seit 40 Jahren in der Feuerwehr ist. "Diese große Zahl von Einsätzen", sagte er, "geht ganz schön an die Substanz."

Dies gilt auch für die Notfälle, in denen die Feuerwehr nicht mehr helfen kann. Zehn Menschen konnten im vergangenen Jahr nur noch leblos aus Gebäuden oder Fahrzeugen geborgen werden, so Jörg Erdmann. 32 Personen wurden jedoch durch den Einsatz der Feuerwehr gerettet. Insgesamt wurde die Feuerwehr zu 95 Einsätzen zur Rettung von Menschen in Not gerufen. Dazu gehörte auch die Unterstützung des Rettungsdienstes.

Ein weiteres Haupteinsatzgebiet stellen die Verkehrsunfälle dar. 89 wurden im vergangenen Jahr gezählt. Einen Schwerpunkt bildete die Albertshofer Chaussee. Dort kam es zu zwei Unfällen mit Todesfolge. In vielen Fällen, so Jörg Erdmann, sei mit hydraulischem Rettungsgerät gearbeitet worden.

Ölspuren mussten immerhin 41 Mal beseitigt werden. Ein deutlicher Anstieg war bei den Fahrzeugbränden zu verzeichnen. Schwankte deren Zahl in früheren Jahren um fünf, so kam die Feuerwehr 2017 bei zwölf Fahrzeugbränden zum Einsatz.

Die Zahl der Wohnungsbrände bewegt sich weiterhin auf vergleichsweise niedrigen Niveau. So wie 2016 waren es auch diesmal sechs. In den Vorjahren waren es oftmals doppelt so viele.

Die Zahl der Mitglieder ist im vergangenen Jahr leicht gewachsen. Sie erhöhte sich insgesamt um vier auf nunmehr 346. Davon sind 69 Feuerwehrfrauen. 182 Mitglieder gehören zu den aktiven Einsatzkräften. In der Jugendfeuerwehr sind wie im Vorjahr 85 Kinder und Jugendliche engagiert. 2010 waren es 63 Nachwuchskräfte. Die Alters- und Ehrenabteilung zählt 53 Mitglieder. Sonstige Fördermitglieder wie der Musikzug und die Kochgruppe sind mit 26 Mitgliedern stabil.