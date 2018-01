Parteien uneins über Ausgaben

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Kernthema der ersten Gemeindevertretersitzung 2018 war die Haushaltslage. Dabei ging es vor allem darum, wo eingespart werden könnte. Während der Bürgermeister die Finanzierung der Entwicklung des Gutshofs zu einem Begegnungszentrum für alle Generationen zusammenstreichen wollte, plädierten SPD und Linke dafür, dieses Bürgerzentrum zügig umzusetzen.

Die Gemeinde hat finanziell große Aufgaben zu stemmen. Der Grundschulerweiterungsbau und der Bau einer neuen Oberschule sind die größten Ausgabenposten. Aber es gibt auch freiwillige Aufgaben, die zu Buche schlagen. Der Auf- und Ausbau des alten Gutshofes gehört seit etlichen Jahren dazu. Mehr als finanzielle Zuwendungen aus der Gemeinde kostet es die Fredersdorf-Vogelsdorfer angesichts des Fleißes und der Einsatzbereitschaft zum Anpacken der Heimatvereinsmitglieder nicht. Angesichts der Kassenlage konnte sich eine Mehrheit der Gemeindevertreter (CDU und Wählergruppe WIR) nicht dazu durchringen, die im Haushalt veranschlagten 500 000 Euro für die weiteren Arbeiten am Gutshof freizugeben. Die Fraktionen der SPD und der Linken gingen mit dieser Entscheidung nicht konform.

Volker Heiermann (SPD) wies seine Kollegen darauf hin, dass "die Umlandsgemeinden viel Geld aufgewandt haben, um für ihre Orte gemeindliche Begegnungszentren zu schaffen", und hatte mehrere Beispiele dafür parat. Wie die Angerscheune in Petershagen-Eggersdorf oder das Bürgerzentrum in Bruchmühle.

Das Geld sei durchaus vorhanden, argumentierte er. Man könne - wie von der CDU ursprünglich in den Ausschussberatungen beantragt - z. B. den Anbau eines Fahrstuhls am alten Rathaus verschieben. Gemeindevertreter Reinhard Sept (SPD) fasste am Ende das Ergebnis der zweistündigen Debatte treffend und kritisch zusammen: "So umstritten war ein Haushaltsplan seit dem Zeitpunkt, als ich direkt nach der Wende erstmals in die Gemeindevertretung gewählt wurde, noch nie. Das lag möglicherweise daran, dass diesmal vom Bürgermeister kein Konsens gesucht wurde." Die Gegner der finanziell großzügigen Förderung des Gutshofes vermissen ihrerseits immer noch ein tragfähiges Konzept, wie der Gutshof zum Bürgerzentrum ausgebaut und später genutzt werden solle.

Schließlich wurden drei Entscheidungen getroffen. Der von SPD und Linken eingebrachte und von der AfD unterstützte Antrag auf Freigabe der Gutshofmittel 2018 scheiterte an einer Stimme. Die 500 000 Euro für den weiteren Gutshofausbau auf 2019 und 2020 zu verschieben, wurde ebenfalls abgelehnt. Aber es wurde beschlossen, dass die bisherige Verschuldungsobergrenze von 500 Euro pro Einwohner auch weiterhin einzuhalten sei. Damit wurde der Bürgermeister beauftragt, den von ihm vorgelegten Nachtragshaushaltsentwurf dahingehend zu überarbeiten, dass diese Grenze eingehalten werde. Daraus folgt, dass es im Februar eine erneute Haushaltsdebatte geben wird.

Sowohl die Linke als auch die SPD wiesen auf die in nur einem Jahr entstandenen erheblichen Mehrausgaben hin. Heiermann erinnerte daran, dass allein der Bau einer vergrößerten Oberschule die Gemeinde 13 Millionen Euro koste. Der Bau und die Finanzierung einer Oberschulerweiterung sei seiner Ansicht nach aber Aufgabe des Landkreises. Ein Ausbau der Grundschule auf dem Schulcampus Süd hätte vier Millionen Euro weniger gekostet, verwies er nochmals auf vorherige Debatten dazu. Hinzu kämen dann ca. 600 000 Euro für den Umbau der alten Oberschulräume in eine Grundschule, rechnete er vor. "Und 2018 könne das Defizit im Haushalt von 330 000 Euro schon jetzt nur noch dadurch ausgeglichen werden, wenn die Gemeinde ihr Tafelsilber, sprich: ihre Grundstücke, verkauft", sagte er. Regina Boßdorf (Linke) sagte dazu, dass aus ihrer Sicht der Bürgermeister für erhebliche Mehrkosten verantwortlich sei.

In der Bürgerfragestunde hatte derweil der Vertreter des Bürgerbeirats Süd ausdrücklich gefordert, den Heimatverein bei seiner Ausbauplanung zu unterstützen.