Schulhalle wird zur Blumenwiese

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Die Lehrer-Paul-Bester-Halle in Schöneiche wird sich Anfang Februar in eine großen Blumenwiese unter wolkenverhangenem Himmel verwandeln - bevölkert von tausenden Insekten und weiteren Waldbewohnern. So in etwa stellt sich der Schöneicher Faschingsverein die Umgebung für seine Veranstaltungen vor, zu denen wieder mehrere hundert Gäste erwartet werden.

Damit das Motto "Die Wiese ist grün, wir sind blau, Schöneiche Helau" mit Leben gefüllt wird, basteln die Mitglieder in diesen Tagen mit Scheren, Stiften und jeder Menge Papier am aufwändig gestalteten Bühnenbild. Der Faschingsverein ist dafür bekannt, seine Requisiten in kreativer Handarbeit selbst herzustellen: neben frühlingshaften Dekorationen auch wieder viele Kostüme.

Geplant sind drei Veranstaltungen. Am 3. und 10. Februar, um 19 Uhr die regulären Faschingsfeiern sowie am 9. Februar, um 15 Uhr der Seniorenfasching, der im vergangenen Jahr Premiere feierte und gut ankam. Auszüge aus dem Programm hat der Verein bereits preisgegeben. Neben einem Video zur Einleitung der Feier soll es zum Beispiel ein Publikumsspiel geben, bei dem alle Tische gegeneinander kämpfen dürfen. Für Unterhaltung wollen auch die Kinder-, Jugend-, Frauen- und Männerballette mit ihren Auftritten sorgen. Vereinsmitglied Andreas Michalke verrät außerdem, dass die musikalische Untermalung der Feier neu gestaltet und dieses Mal nur Livemusik gespielt wird.

Karten für die Veranstaltungen gibt es im Lotto-Presse-Shop Grätzwalde, Kalkberger Straße 10-12 (direkt neben Rossmann) und in der Schöneicher Postfiliale. Kosten pro Karte: 15 Euro.