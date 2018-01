Mehrere Bauplätze in Rathsdorf denkbar

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Weil die Anfragen Bauwilliger in der Stadt wieder zunehmen, beschäftigen sich die Mitglieder des Ausschusses für Bauwesen, Stadtentwicklung, Grundstücksverkehr, Wohnen und Auftragsvergabe bereits seit Oktober mit den Möglichkeiten der Innen- und Außenentwicklung der einzelnen Ortsteile. Dabei stand bei der Sitzung am Montag Rathsdorf im Mittelpunkt.

Dabei zeigte sich der Vorsitzende Wolfgang Skor schon zu Beginn seiner Ausführungen angenehm überrascht und dürfte damit wiederum auch so manchen Anwesenden, darunter Ortsvorsteher und sachkundige Einwohner, überrascht haben. Denn: In Rathsdorf besteht in einigen Bereichen bereits Baurecht und es könnte an anderen Stellen auch geschaffen werden.

Skor erläuterte mit Hilfe eines Beamers bestehende Flächennutzungspläne und Innenbereichssatzungen und zeigte dann anhand von Luftbildern Potenziale in Rathsdorf sowie den bewohnten Gemeindeteilen Neugaul und Altgaul auf. Demnach wären in Letzterem noch drei Bauplätze denkbar. Ob dort tatsächlich einmal Häuser entstehen, sei - so Skor - aber völlig offen. Denn: Eigentumsverhältnisse hat er bei seinen Betrachtungen ebenso unberücksichtigt gelassen wie die Frage, ob die jeweiligen Eigentümer verkaufen wollen oder nicht.

Das vorgestellte Material will er in jedem Falle aber auch den Ortsvorstehern zur Verfügung stellen, damit diese gegebenenfalls auf Anfragen reagieren können.

In Rathsdorf bestehe bereits Baurecht hinter dem Friedhof. Dort ist laut Wolfgang Skor noch Platz für drei bis vier Grundstücke und könnte bei Bedarf über eine Ergänzungssatzung weiterer für bis zu sieben Grundstücke geschaffen werden.

Das größte Potenzial biete in diesem Falle jedoch Altgaul mit fünf möglichen Grundstücken an der Verbindung zur Kreisstraße sowie drei bis vier weiteren. Baurecht sei dort bereits vorhanden. Dabei verwies der Ausschussvorsitzende auch immer wieder darauf, bei der Grundstücksgröße etwas großzügiger herangegangen zu sein. Wenn Eigentümer allerdings nicht verkaufen wollen, so machte Skor noch einmal deutlich, nütze das Potenzial wenig, da es ja nicht ausgeschöpft werden könne.