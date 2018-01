Talenteschmiede für den ländlichen Raum

MOZ

Golzow (MOZ) Welcher Jugendliche möchte mit Profikünstlern ein kostenloses Probenwochenende erleben? Die Möglichkeit gibt es am 27. und 28. Januar in der Golzower Oderbruchhalle sowie am 17./18. und am 24./25. März in Fürstenwalde. Das Brandenburgische Staatsorchester ist in diesem und dem nächsten Jahr der Träger des brandenburgischen Projektes MAX. Dieses Projekt ist Teil des Modellprojekts "Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen". In einer Kooperation des Staatsorchesters mit der freien Szene geben Künstler aus den Bereichen Musik, Tanz/Musical, Theater und Bildende Kunst Jugendlichen die Chance, ihre Talente auszuprobieren. Durch die Bildung von neuen Netzwerken soll ein besserer Austausch zwischen den Jugendlichen der ländlichen Regionen über die Landesgrenzen hinaus erreicht werden.

Ländliche Räume sollen als attraktiv und qualitätsvoll empfunden werden können. Überprüft und im Idealfall ausgebaut werden soll die Vernetzung des Staatsorchesters mit freien Theatern, mit Musikschulen und privaten Initiativen im ländlichen Umland Frankfurts.

Zum Kernprojekt "MAX local" werden weitere Projekte unter dem Arbeitstitel "MAX international" stattfinden. Sie sollen ermöglichen, in einen internationalen Austausch mit anderen Jugendlichen und Theaterschaffenden zu treten und gleichzeitig als Anreizpunkt dienen, weiter an Theaterprojekten zu arbeiten und über Austausch ganz neue Impulse und Ideen in die Region zu holen.

Bewerben können sich Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse. Bewerbungen können an die Gemeinde Golzow gerichtet werden. Kontakt: kultur@golzow-oderbruch.de