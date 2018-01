Pro und Kontra Vorsorge bei Prostatakrebs

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Prostatakrebs - ist Vorsorge Unsinn? Diese Frage stellen sich viele Menschen, die glauben, dass Vorsorgeuntersuchungen riskant oder gar gefährlich seien. Was ist richtig? Wie kann ich sinnvoll vorsorgen? Was kann ich selbst tun?

Prof. Dr. Rüdiger Heicappell, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Urologie im Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt wird während der ersten Sonntagsvorlesung 2018, am 14. Januar ab 10.15 Uhr, im Konferenzraum 1 des Asklepios Klinikums Uckermark ausführlich auf diese und weitere Fragen antworten. Die Vorlesung ist öffentlich, jeder Interessierte kann teilnehmen.

Prof. Dr. Rüdiger Heicappell vertritt einen sehr klaren Standpunkt zur Sinnhaftigkeit der Vorsorge: "Beim Prostatakrebs sind die Vorsorgeuntersuchungen - die Tastuntersuchung der Prostata und die Bestimmung eines Laborwerts - weder riskant noch gefährlich. Es ist auch keinesfalls so, dass sofort operiert wird, wenn die Vorsorgeuntersuchungen einen Verdacht auf Prostatakrebs ergeben. Vielmehr sind immer noch weitere Untersuchungen erforderlich, um herauszufinden, ob eine Therapie überhaupt notwendig ist."

Das Ziel der Krebsvorsorge ist es laut Heicappell, eine "letztlich tödliche Krankheit wie den Prostatakrebs in einem Stadium zu identifizieren, in dem sie noch heilbar ist".

Gegner der Vorsorgeuntersuchungen in Sachen Prostatakrebs vertreten den Standpunkt, es werde zu viel operiert, weil die Krankheit auch in sehr frühen Stadien erkannt wird, in denen eigentlich gar keine Therapie durchgeführt werden müsste.