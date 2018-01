Entwaffnende Intimität

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Theresa Humburg hat ein poetisches Talent. Und sie beweist Mut. Diese Mischung brachte der in Greifswald studierenden Oranienburgerin den Sieg bei einem Poetry-Slam im Literaturhaus Rostock.

Sie steht im Scheinwerferlicht vor großem Publikum und wird entwaffnend intim. Theresa Humburg - in schwarzer Jacke und Hose, die geflochtenen blonden Zöpfe schauen unter einer Mütze hervor, auf der Nase sitzt eine goldfarbene Nickelbrille - liest ihre Verse vor und erzählt mutig von ihrer neuen großen Liebe, der "Liebe auf den ersten Blick", von der sie sich nie mehr trennen mag.

Sie beschreibt ungehemmt ihre Gefühle und die in ihr erzeugten "warmen Wellen". "Du machst aus jedem ach so miesen Tag ein neues Abenteuer, denn du bist meiner Seele Feuer", spricht sie von Leidenschaft und langen Nächten, "an Schlaf ist gar nicht mehr zu denken". Ganz unverblümt dichtet sie weiter: "Drum will ich von dir immer mehr erleben, schmecken, riechen, spüren, nur du kannst mich so sehr verführen."

Mit Inbrunst, manchmal hastig, trägt sie die Verse vor, führt das Publikum an der Nase herum, bis sie endlich ihre neue Liebe enttarnt: "Denn ohne dich könnt' ich nicht leben, würd' immer nur im Bette kleben. Die Glieder schwer, der Kopf ganz fad, oh du mein Kaffeeautomat." Das Publikum lacht laut, doch die Liebesgeschichte geht hier erst richtig los. Theresa Humburg gesteht, dass es schon andere gab, die versucht hätten, ihr das Leben mit Koffein lebbarer zu machen - "ich kann darüber heut' nur lachen". An dieser Stelle wird der Text politisch korrekt. Selbstkritisch gesteht die kaffeeliebende Autorin, es auch schon mit einem Kapselautomaten versucht zu haben.

Tatsächlich hat sich die Philosophiestudentin im vergangenen Jahr eine teure Kaffeemaschine italienischer Produktion gegönnt. "Ich hab lange dafür gespart", sagt die 21-Jährige, die Wert auf ein genussvolles Kaffeearoma legt. Natürlich habe es den Rat gegeben, das knappe Geld einer Studentin nicht in einen Kaffeeautomat zu investieren, dazu hat die Autorin auch einige Verse gereimt. Die Maschine wird darin zum Mittelpunkt ihres Lebens. "Mein Kaffeebereiter wird schnell unterschätzt. Und dann wenn ihr nur durchs Leben hetzt, genieß ich jede Tasse mit Zucker und Sahne, während ich dabei die Weltherrschaft plane."

Im Reich der Poetry Slamer ist Theresa Humburg jedenfalls jetzt eine bekannte Größe. In Rostock gewann sie mit einem weiteren Teilnehmer den Preis der Jury und außerdem einen Publikumspreis für die meisten Votings auf Facebook. Sie gewann so einen Auftritt bei der kuratierten Literaturshow "Prosanova" im Literaturhaus Rostock. Und sie wird jetzt zu weiteren Poetry Slams eingeladen. In ihrer Unistadt Greifswald hat sie es mit dem erfolgreichen Bühnenauftritt zu kleiner Berühmtheit geschafft.