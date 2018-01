Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Im März ist mal wieder Kabarettzeit in Müllrose. Das Kabarett "Kaktusblüte" aus dem sächsischen Städtchen Neukirch bei Dresden ist am 10. März zu Gast im Erholungsort und will im Schützenhaus seine Gäste unterhalten und vor allem zum Lachen bringen. Die Besucher dürfen sich, wie es für politisch-satirisches Kabarett üblich ist, auf einen scharfzüngigen und humorvollen Abend freuen.

In Müllrose stellen die Akteure der "Kaktusblüte" ihr Programm "Doof sein ist schön" vor. In diesem nehmen sich die vier Akteure Friedemann Heinrich, Uwe Hänchen und Monika Breschke sowie Pianistin Janka Scheudeck in ihren Monologen, Dialogen und Liedern die deutsche Bildungsmisere vor: Mutti will mit und für ihren etwas lernfaulen Sohn beim Schulleiter bessere Noten durchsetzen. Ein Wandertag ist rechtssicher vorzubereiten. Und ein Aufsatz zum Thema "Was ist Demokratie?" wird zurückgegeben - mit den entsprechenden, zu erwarten gewesenen Ergebnissen.

Die Kabarettisten gehen Fragen nach wie: Bringt ein Lehrer auch mit 67 noch die Kinder über die Straße oder vielmehr die Kinder den Lehrer? Beim traditionellen Stammtisch steht der Sport im Mittelpunkt und die Besucher im Schützenhaus erfahren, welche neuen Trainingsmethoden sich Jogi Löw ausgedacht hat. Neben Erwägungen über psychologische Auswirkungen des Fernsehprogramms und des Schönheitswahns wird außerdem Neues aus der Computerwelt für eine Überraschung sorgen.

Das Programm ist wie immer bei der "Kaktusblüte" stachlig und scharfzüngig, humorvoll und hintergründig, mit viel Musik und Texten von der "Kaktusblüte" sowie Beiträgen von Manfred Breschke, Frank Lüdecke, Werner Koczwara, Hans-Günther Pölitz und Lothar Bölck.

Seit fast 40 Jahren kombinieren die vier Akteure der "Kaktusblüte" politisch-satirisches Kabarett mit anspruchsvoller Unterhaltung. Im Programm "Doof sein ist schön" begegnen dem Publikum auch alte Bekannte aus früheren Programmen wieder, so zum Beispiel beim traditionellen Stammtisch. Im bunt gefächerten Spektrum erwartet die Besucher neben den psychologischen Auswirkungen des Fernsehprogramms sowie des Schönheitswahns auch ein alternativer Lagebericht der Bundesregierung, in dem Sinn und Unsinn aktueller Entscheidungen abgehandelt werden.

Die Tourist-Information im Haus des Gastes weist darauf hin, dass für das Gastspiel des Kabaretts "Kaktusblüte" keine Vorreservierungen vorgenommen werden können. So soll sichergestellt werden, dass zum Start des Kartenvorverkaufs alle Interessenten dieselben Chancen haben darauf, eine der begehrten Eintrittskarten erwerben zu können.

Sonnabend, 10. März, 19 Uhr, Schützenhaus Müllrose. Kartenvorverkauf ab dem 29. Januar im Haus des Gastes, Müllrose