Von Doktorarbeit bis Lutherbibel

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Buchbindermeisterin Gundula Riebe ist die Letzte ihrer Zunft in der Region. Seit fast 30 Jahren übt sie ihren Beruf aus, 2009 hat sie den Familienbetrieb - die Buchbinderei Spiegel - übernommen. Obwohl sie ihr Handwerk liebt, macht sie sich über dessen Zukunft keine Illusionen.

Das vergangene Jahr brachte Gundula Riebe einen ihrer wohl schönsten Aufträge: Die Frankfurter Bibel - zwei Bände, in denen 50 Oderstädter auf Initiative der evangelischen Kirchengemeinde anlässlich der Reformationsjubiläums über Monate das Neue Testament abgeschrieben haben. Die Buchbinderin hat sie von Anfang an begleitet, hat das Papier geliefert und die Kirchengemeinde zu verschiedenen Details beraten, vom Schriftbild bis zur Auswahl des Leders und der Prägung für den Einband. "Es war mir eine Freude, der Stadt etwas zu hinterlassen, was bleibt. Vielleicht sogar für die nächsten 500 Jahre", sagt sie und lächelt zufrieden.

Die 55-Jährige liebt ihren Beruf, obwohl sie ihn nicht ganz freiwillig ergriffen hat. "Ich wollte OP-Schwester werden", erzählt sie, und dass sie den Platz an der Schule in Eisenhüttenstadt, der nur schwer zu bekommen war, schon in der Tasche hatte. Doch die Familie habe darauf gedrungen, die Nachfolge im Betrieb zu sichern - und die Sechzehnjährige schließlich nachgegeben. So trat sie in die Fußstapfen ihres Stiefvaters Walter Spiegel, der die nach ihm benannte Buchbinderei am 1. Mai 1949 gründete. Sie lernte das Handwerk 1979 bis 1981 in den Karl-Marx-Werken im thüringischen Pößneck, absolvierte später auch das dreijährige Meisterstudium in Leipzig, das sie 1986 abschloss. Zu seinen Hochzeiten beschäftigte der Familienbetrieb bis zu zehn Mitarbeiter. Die roten Auszeichnungsmappen und Medaillenkästen waren eines der Hauptstandbeine. Mit der Wende kam der Einschnitt. Aufträge brachen weg, die meisten Angestellten mussten entlassen werden.

2009 übernahm Gundula Riebe die Firma von ihrer Mutter, die die Leitung seit dem Tod des Altmeisters 1993 innehatte. Eine Mitarbeiterin kann sie heute in Teilzeit beschäftigen - mehr lassen die Aufträge nicht zu. Dabei kommen die privaten Kunden aus der ganzen Oderregion, von Schwedt bis Guben, zu ihr, der einzigen Buchbinderin in der Region. Am meisten Spaß macht Gundula Riebe die Aufarbeitung alter Buchbestände, wie Familienbibeln, Nachschlagewerke und Kochbücher. Derzeit liegen gleich mehrere Bände von Meyers Konversationslexikon aus dem Jahre 1878 auf ihrem Arbeitsplatz. "Regelmäßig kommen die Leute auch mit Fotoalben, Notenmappen, Urkunden und anderen Fundstücken vom Dachboden", erzählt sie. Vieles könne sie retten und die ganz schwierigen Fällen vermittelt sie weiter an Buchrestauratoren.

Aber natürlich hat Gundula Riebe die ganze Palette der Buchbinderei im Angebot. Studenten lassen ihre Abschlussarbeiten binden, Sammler ganze Jahrgänge von Zeitschriften, Eltern die Zeichnungen ihrer Kinder. Auch persönliche Memoiren oder Geburtstags- und Hochzeitszeitungen gehen durch die Hände der Buchbinderin. Zu ihren Kunden gehören auch die Unfallkasse, die Deutsche Rentenversicherung, die Handwerkskammer und verschiedene Rechtsanwälte. Traurig stimmt die Unternehmerin, dass die städtischen Aufträge immer weniger werden. "So unterstützt man das ortsansässige Handwerk nicht", sagt sie in Richtung Rathaus.

Über die Zukunft ihrer Zunft macht sie sich keine Illusionen. "Ich werden die letzte Buchbinderin in Frankfurt sein", sagt sie, denn ein Nachfolger sei nicht in Sicht. Dennoch genieße sie jeden Tag in ihrer Werkstatt, die Gespräche mit den Kunden, den Raum für Kreativität und das Gefühl, als Selbstständige ihre eigene Herrin zu sein.