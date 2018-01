Eine Lücke in der Historie

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Für Historiker ist Neuzelle eine echte Fundgrube. Es gibt aber eine Zeit, die ist so gut wie noch gar nicht erforscht und aufgearbeitet, und zwar die von 1818 bis 1990, als das Klausurgebäude der Klosteranlage zunächst für das Evangelische Lehrerseminar, dann für eine Nationalpolitische Lehranstalt - kurz Napola - und schließlich zu DDR-Zeiten als Institut für Lehrerbildung genutzt wurde.

Am Wochenende hat die Stiftung Stift Neuzelle eine kleine Ausstellung im Refektorium des Kreuzgangs eröffnet, in der es speziell um das Evangelische Lehrerseminar geht, in dem von 1818 bis 1922 immerhin 4500 Volksschullehrer ausgebildet wurden. In vier Vitrinen sind Fotos, Zeugnisse und andere Dokumente aus dieser Zeit zu sehen. "Das sind nur ein paar Stücke, die uns übergeben oder geschenkt wurden", erklärt Walter Ederer, Direktor für Marketing in der Stiftung Stift Neuzelle. Anlässlich des Festgottesdienstes, der am Wochenende abgehalten wurde, um an den ersten evangelischen Gottesdienst in Neuzelle zu erinnern, wollte die Stiftung der evangelischen Gemeinde mit der kleinen Ausstellung ein Geschenk machen.

"Die Einrichtung des Lehrerseminars war damals schon ein innovativer Schritt und das alles ging auch richtig flott", betont Ederer. "Was wir hier gemacht haben, soll auch eine Anregung dafür sein, sich intensiver mit der Zeit zu beschäftigen und darüber zu forschen, denn viel Literatur gibt es dazu nicht."

Die Vitrinen sind zu den normalen Öffnungszeiten des Kreuzganges der Klosteranlage zu besichtigen. Bis Ostern soll die Ausstellung nach Angaben der Stiftung gehen.