Torten mit Wow-Effekt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Marzipan, Rollfondant und Buttercreme waren die Lehrutensilien eines Weiterbildungsseminars mit Deutschlands Tortenkünstler Jens Oprzondek, das die Bäckerinnung Uckermark für ihre Mitglieder ermöglichte.

Dreistöckig, blütenweiß und mit filigraner Spitze verziert prangt das Kunstwerk auf dem Arbeitstisch. Von der Spitzenbordüre bis zum Blumenbouquet ist alles essbar. Die festliche Hochzeitstorte hat Jens Oprzondek als Muster gefertigt. Er ist Deutschlands gefragtester Tortenkünstler und gibt im In- und Ausland sowie im Internet auf Youtube Kurse und Workshops. Am Dienstag war er damit zum ersten Mal in der Uckermark. Die Bäckerinnung der Kreishandwerkerschaft hatte den Spezialisten für Marzipanblüten und Fondantdecken zu einem Tortenseminar für ihre Mitglieder eingeladen. Innungsmeister Klaus Schreiber stellte für das Tagesseminar seine Backstube in Angermünde zur Verfügung und seine Mitarbeiter dafür frei. Auch andere Betrieben der Uckermark, unter anderem aus Prenzlau, Gramzow und Templin, nahmen das Angebot begeistert an. "In wenigen Tagen startet wieder die Hochzeitsmesse in Prenzlau, für die wir immer wieder neue Ideen und Anregungen suchen. Die Uckermark mit ihren vielen Schlössern ist ja beliebt für Hochzeitsfeiern", begründet Kerstin Them von der Stadtbäckerei Prenzlau ihr Interesse am Workshop. "Inzwischen geht der Trend von Buttercremetorten hin zu leichteren und weniger süßen Sahne- und Sahne-Quarktorten." Bäckerei-Chefin Kerstin Them hat ihre Konditorin Annette Kitzing mit nach Angermünde gebracht, die sich hier neue Anregungen erhofft. "Die Kunden kommen zu uns oft mit Fotos, wie sie sich ihre Torte wünschen. Wir überlegen dann, wie man das umsetzen kann. Bei diesem Workshop bekommen wir tolle praktische Tipps und lernen auch neue Produkte kennen", sagt Annette Klitzing begeistert. Auch Kristine Völz und Michael Gladis vom Café Kolbe in Templin erhoffen sich vom Seminar neue Tricks und Ideen, um ihre Tortenkreationen noch raffinierter gestalten zu können. Jens Oprzondek hält sich nicht lange mit der Theorie auf, obwohl er viel über die Geschichte und neueste internationale Tortentrends erzählen kann, von der schwarzen Grufti-Torte bis zum professionellen Cake-Designern. Der Tortenkünstler und Produktentwickler, der einst dem Rollfondant seinen Namen gab und erste Kurse für Hochzeitstorten in England, Holland und Deutschland anbot, will den Bäckern und Konditoren aus der Uckermark vor allem praktische Fertigkeiten vermitteln und zeigt verblüffende Kniffe, wie die kunstvolle Zuckerbäckerei gelingen kann, wie man mit einfachem Werkzeug raffinierte Bordüren aus Marzipan formt, zu trockene Fondantmasse mit etwas Fett wieder geschmeidig bekommt und mit dem Dampfbügeleisen Zucker- oder Schokoladendekorspitze vor dem Zerbrechen bewahrt und zum Glänzen bringt. "Perfekte Proportionen, Farbharmonie und akkurates Arbeiten sind das Wichtigste, um nicht nur schöne Torten, sondern Torten mit Wow-Effekt zu kreieren", schwört er seine Teilnehmer auf Perfektion ein und verrät, wie man mit Papierschablonen, die man ganz einfach selbst aus Kassenrollen herstellen kann, exakte Abstände für Rosetten oder Zuckerperlen bemisst oder einen atemberaubenden Blütenwasserfall auf die Torte drapiert.

Ganz besonders interessiert hört Alissa Schmidt zu. Die 16-Jährige aus Gerswalde hat in der Bäckerei Schreiber eine Konditorlehre begonnen. "Ich habe schon immer gern gebacken. Ich hoffe, hier viel zu lernen und vielleicht später mal in einem Café zu arbeiten."

Je nach Aufwand stecken vier bis sieben Stunden reine Handarbeit in einer Festtagstorte. Das hat seinen Preis. "Torten fertigen wir überwiegend auf Bestellung und auch nach individuellem Kundenwunsch, zum Beispiel zu Geburtstagen, Jugendweihen und Hochzeiten", erzählt Verena Kremzow, Konditorin in der Bäckerei Schreiber. Ein Datum verspricht schon jetzt volle Auftragsbücher: der 18. 8. 2018. Da sind Hochzeiten und Einschulungen.