Zoo zählt durch

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Einmal im Jahr wird durchgezählt. Der Eberswalder Zoo hat Inventur gemacht und dafür den Futtermittelverbrauch und den Tierbestand zusammengetragen. Immer um den Jahreswechsel wird Bilanz gezogen. Die Mitarbeiter wissen Bescheid, nehmen aus diesem Anlass das ein oder andere Tier auch mal genauer unter die Lupe.

Eine Würgeschlange zu messen, ist alles andere als einfach. Der etwa sechs bis sieben Jahre alte Königspython aus dem Tropenhaus lässt sich geradeso dazu bringen, den langen Körper zu entspannen, damit Pfleger Steffen Wegener das Maßband ranhalten kann. Das Tier misst über einen Meter. Bei der Gelegenheit kann Wegener auch sehen, ob er eventuell abgemagert ist. Der Python, ein Fundtier, ist wohlauf. Auf diese Weise werden auch andere Tiere, die sich anfassen lassen, Bartagame, Schildkröte oder Ziegen, für die Inventur begutachtet. Für die Pfleger geht es aber vor allem um eins: durchzählen. Bestand und Zustand der Tiere behalten die Mitarbeiter aber durchweg im Auge.

Der sture Python indes ist nur eines von insgesamt 1201 Tieren in 142 Arten im Zoo. Im Vorjahresvergleich gibt es also sieben Tiere und drei Arten weniger. Jungtiere werden hier nicht mitgezählt. Unter den Säugetier- und Vogelarten fehlen einige Arten. Der Zoo gibt Tiere in andere Einrichtungen ab, andere versterben und werden nicht nachgezüchtet. 108 Tiere in 28 Arten gehören zur Gattung der Reptilien oder Kriechtiere. 37 Arten (385 Tiere) zu den Vögeln, 350 Tiere sind Säuger (61 Arten), in 14 Arten sind Knochenfische zu finden (354 Tiere), drei Tiere zählen zu den Amphibien (eine Art) und ein Tier gehört zur Gattung der Spinnen. Die Zahlen bleiben jedes Jahr ähnlich. All diese Tiere müssen jeden Tag mit Futter versorgt werden. Auch darüber führt der Zoo Buch. 11,5 Tonnen Rindfleisch, 25 Tonnen Möhren, 9,5 Tonnen Rote Beete und 3500 Kiwis - das sind Spitzenreiter auf den Speiseplänen der Tiere.

Gesehen haben die Tiere im Jahr 270 040 Besucher, sagt Direktor Bernd Hensch. Damit liege die Zahl leicht unter der im Vorjahr. Verregnete Tage, so der Zoo-Chef, ziehen ja meist so gut wie keine Besucher an. Die besucherstärksten Monate sind auch diesmal wieder der August und vor allem die Ferienzeit gewesen. In der Zooschule, geleitet durch Paulina Ostrowska, konnten im vergangenen Jahr 5905 begrüßt werden. Das sind ein paar mehr als im Vorjahr.

Etwa vier Wochen lang im Jahr können die etwas in den Wunschbriefkasten vor der Zooschule stecken. Kinder schreiben oder malen, was sie sich im Zoo wünschen. Unter den etwa 20 abgegebenen Wünschen taucht einer am häufigsten auf: ein neuer Spielplatz. Zwar hat der Zoo bereits neun davon. Ein Indoor-Spielplatz fehlt allerdings noch, ist aber in Planung, so Hensch. Er wird über der Gaststätte entstehen.