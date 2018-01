Berufsinformationen an der Oberschule

LR BEE

Beeskow (MOZ) Zu einem Informationsabend lädt die Albert-Schweitzer-Oberschule am Mittwoch, dem 17. Januar 2018 um 18.30 Uhr, in das Schützenhaus in Beeskow ein. Zahlreiche Firmen der Region, darunter Bonava Fürstenwalde, Sonae Aranco Deutschland Beeskow, ArcelorMittal, das Oder-Spree Krankenhaus Beeskow, der Tourismusverband Seenland Oder-Spree, Sauer Orgelbau Müllrose und Bohlen-Doyen Müllrose sowie die Industrie-und Handwerkskammer (IHK), der Kreisbauernverband, die Bundeswehr, das Hauptzollamt Frankfurt (Oder), die Bundespolizei, die Oberstufenzentren Eisenhüttenstadt, Frankfurt und Fürstenwalde informieren zu diesem Termin über ihre Ausbildungsangebote.

Außerdem stellen einige weiterführende Schulen ihre Bildungsgänge vor. Dazu gehören die Gesamtschule Eisenhüttenstadt und die Rahn-Schule Fürstenwalde. An beiden Schulen kann man das Abitur erwerben. Die Agentur für Arbeit ist ebenso Gast der Oberschule wie die Bafög-Stelle des Landkreises Oder-Spree. Der Infotag richtet sich vor allem an die Schüler der 9. und 10. Klassen, die auf Berufssuche sind. An diesem Abend können sie bereits Bewerbungen abgeben. Auch Schüler und Eltern von anderen Schulen sind zur Veranstaltung eingeladen.