Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Märkische Oderzeitung lädt am 13. Februar um 18 Uhr zu einem Wahlforum mit den Oberbürgermeister-Kandidaten ins Audimax der Europa-Universität, Logenstraße 4, ein. Das öffentliche Forum ist eine Kooperationsveranstaltung der Märkischen Oderzeitung und der Europa-Universität Viadrina.

Am 4. März wählen die Frankfurter einen neuen OB. Zur Wahl stellen sich Markus Derling (CDU), Wilko Möller (AfD), Jens-Marcel Ullrich (SPD), Martin Wilke (parteilos) und René Wilke (Linke/Grüne). Bereits Ende Januar und Anfang Februar werden die Kandidaten jeweils an einem Tag 60 Minuten Fragen am MOZ-Lesertelefon beantworten.