Experte erhebt Vorwürfe gegen Kowobe

Fürstenberg (GZ) Schwere Vorwürfe hat der Experte für Schimmelpilz, René-Klaus Schumacher, an die Adresse des Kommunalen Wohnungswirtschaftsbetriebes (Kowobe) in Fürstenberg gerichtet. Selbst eine Ferndiagnose zerstreut nach Überzeugung von Schumacher alle Zweifel: Einige Bereiche der Kowobe-Wohnung, in der Günter Jüttner lebt, seien vom Schimmel befallen.

Das bestreitet der Kowobe und beruft sich auf zwei Gutachten, die zu einer gegenteiligen Aussage kommen (GZ vom 13. Dezember 2017).

Danach sei in Bereichen der umstrittenen Unterkunft im Haus Havelstraße 15 Fogging aufgetreten, ein schmieriger Feinstaub, der vor allem in der Heizperiode entstehen kann. Die damalige Werkleiterin Elke Harnack betonte, dass Fogging nicht giftig sei.

"Alles Quatsch" erklärt dagegen Schumacher. Er ist staatlich anerkannter Mykologe, außerdem sogenannter Notfall-Diagnostiker und in Beeskow (Landkreis Oder-Spree) beheimatet. Auf der MOZ-Seite im Internet habe er von dem Problem gelesen, das Jüttner seit langem um den Schlaf bringt. "Wenn die dunklen Streifen in der Wohnung Fogging sein sollen, dann müsste der Mieter über einen längeren Zeitraum schon sehr viel Feuchtigkeit in dem Wohnzimmer verursacht haben, ohne zu lüften", meint Schumacher. Vielmehr gebe es keinerlei Anlass anzunehmen, dass Jüttner für die schwarzen Stellen verantwortlich sei. Auch wenn Schumacher den Bereich noch nicht persönlich in Augenschein genommen habe, müsse er davon ausgehen, dass es sich um Schimmelbefall handelt.

Schumacher zweifelt auch die Rechtskraft der Gutachten des Kowobe an. "Das sind keine Gutachten", behauptet er und fügt hinzu: "Vor Gericht dürften diese Schriftstücke keinen Bestand haben." Zumal nach Aussage des Mieters schon ein Vertreter des Verbraucherschutzes die Feuchtigkeit in dem fraglichen Raum gemessen habe und zu anderen Schlüssen gelangte.

Was Schumacher aber tatsächlich auf die Palme bringt, sei die Vorgehensweise des Wohnungseigentümers Kowobe. "Der will offenbar die Wohnung renovieren lassen, ohne dass der Baukörper angetastet wird", so der Mykologe. Das Problem liege aber an Kältebrücken oder Feuchtigkeit im Mauerwerk. "Dem Mieter hätte schon längst eine Ersatzwohnung angeboten werden müssen, denn die Situation ist außerordentlich gesundheitsschädlich", betont der Experte. Zumindest hätte eine Mietminderung angeboten werden müssen.

Inzwischen haben sich die Behindertenbeauftragte der Wasserstadt, Käte Zarges, sowie der Behindertenverband Oberhavel/Nord e.V. des Problems angenommen. Zarges bedauerte, dass es erst soweit kommen musste. Am vergangenen Freitag hatte sie sich die umstrittene Unterkunft angeschaut. Dass der Kowobe dem Mieter nicht eine Ersatzwohnung angeboten habe, bis der Schaden beseitigt wurde, sei absolut nicht nachvollziehbar. "Zumal in dem Haus seit acht Wochen eine Wohnung leersteht", erklärt Zarges. Grundsätzlich sei der Kowobe in der Pflicht, für Abhilfe zu sorgen. Volles Verständnis habe sie für die Verärgerung Günter Jüttners.

Kurt Bischof, der Vorsitzende des Behindertenverbandes, betont, dem Verband seien die Hände gebunden. "Außer Druck können wir da nichts machen, in der Pflicht ist der Eigentümer, für vernünftige Wohnbedingungen zu sorgen", sagt er. Angeraten sei eine gemeinsame Lösung auf dem Weg der Schlichtung. Der neue Kowobe-Chef, Dr. Ralf Lunkenheimer, kann sich erst am heutigen Mittwoch dazu äußern.