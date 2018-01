Große Straße - der Wendehammer

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Strausberg hat seinen Winter-Aufreger: Die mobile Absperrung der Großen Straße, am Montag entsprechend eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung montiert, polarisiert die Besucher der Großen Straße. Dabei sind die Befürworter recht deutlich in der Minderheit. Offenkundig ist, dass die eigentliche Regelung kaum jemanden wirklich bekannt ist. Sie stellt sicher, dass kein eiliger Autofahrer mehr von Nord nach Süd und umgekehrt durch die Große Straße fahren kann. Dennoch bleiben alle Geschäfte auch mit dem Auto erreichbar, womit eine der zentralen Forderungen des Gewerbevereins Altstadt erfüllt wäre. Zu beachten ist, dass der automatisch hochfahrende Poller am Südende bei der Sparkasse von abends 19 Uhr bis morgens 8 Uhr die Einfahrt versperrt. In dieser Zeit ist oben im Norden, in Höhe der Buchhandlung Micklich, die Einfahrt geöffnet. Das bedeutet, spätabends und nachts, wenn die Geschäfte ohnehin geschlossen sind, kann man bis hinunter fahren, muss aber dann entweder in die Grünstraße oder in die Georg-Kurtze-Straße abbiegen und wieder in Richtung Straße An der Stadtmauer fahren. Wenn unten im Süden der Poller runterfährt, soll oben im Norden die Absperrung geschlossen werden. Dann müssen Autofahrer in die neuerdings als Einbahnstraße in westliche Richtung deklarierte Predigerstraße abbiegen.

Der Strausberger Kalle Kaminski freut sich im sozialen Netzwerk Facebook: "Super, endlich passiert was, und man kann in Ruhe bummeln und die Leute im Sommer ihren Kaffee ohne Abgase genießen." Regine Langner findet das sehr optimistisch: "Hoffentlich wird es nicht zu ruhig, dann hast du keine Möglichkeiten mehr, um Käffchen zu trinken, es sei denn, du bringst den von zu Hause mit." Profitieren werde das Handelscentrum, "denn der Mensch mag es bequem und unkompliziert". Larissa Schulz ist der Meinung, eine Einbahnstraße hätte es auch getan: "Und man sieht, dass jede Bürgerversammlung oder Befragung einfach ignoriert wurde, denn ich glaube nicht, dass die Mehrzahl der Bürger für diesen Poller waren!" Und Andreas Kühn hat auch einen Vorschlag zur Verkehrsberuhigung: "Dann hätte man die Straßenbahn dort hinlegen müssen." Blumenkübel jedenfalls finden wenig Beifall. Ganz im Gegenteil: "Schlimmer geht's nimmer!", "Es wird immer bescheuerter für Besucher und Bewohner!" und so weiter.