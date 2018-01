Schauspieler, Musiker und Entertainer zu Gast

Bettina Winkler

Alt Madlitz (MOZ) "Vorhang auf" heißt es auch in diesem Jahr wieder im Theaterforum von Gut Klostermühle in Alt Madlitz. Kulturgenießer können überregional bekannte Künstler aus den Bereichen Musik, Theater, Literatur und bildende Kunst in einem außergewöhnlichen Ambiente erleben.

Den Auftakt machen Jaecki Schwarz und Wolfgang Winkler am 13. Januar, um 19.30 Uhr. "Mit Dir möchte ich nicht verheiratet sein!"- so lautet der Titel des Abends. Die gestandenen Schauspieler, jeder mit einer langen Liste schöner und wichtiger Rollen und einem Leben "vor dem Polizeiruf", begeistern bei ihren Live-Auftritten immer wieder ihr Publikum.

Jan Plewka, der Frontmann der Rockband Selig, mit seiner musikalischen Hommage an Rio Reiser und Marco Schmedtje sind am 17. Februar, ab 19.30 Uhr, zu Gast. Die Gäste erwartet ein stimmiger Abend mit zwei hervorragenden Musikern, heißt es in der Ankündigung.

Am 31. März, 19.30 Uhr, überrascht und verzaubert das Trio Apollon mit Klarinette, Bratsche und Klavier. Für Entertainer Wolfgang Lippert ist der Auftritt am 29. September, 19.30 Uhr, fast ein Heimspiel. Seine Frau Gesine ist eine gebürtige Fürstenwalderin. Offen und sympathisch erzählt Wolfgang Lippert Geschichten aus seiner behüteten Kindheit in einem Musikerhaushalt, von seiner Arbeit als Bühnentechniker, seiner "Entdeckung" durch die Puhdys, seinem Weg auf die Showbühnen, von den Erfolgen und das was ihm wichtig ist. Er spart auch nicht die Negativ-Ausschläge auf seiner Erfolgskurve aus: eine rasante Berg- und Talfahrt durch sein Leben. Das Multitalent der Unterhaltung mit dem sonnigen Gemüt singt, liest und erzählt.

"Männer ticken anders spät" heißt das Programm vom Kabarett Weiberkram, das am 13. Oktober, 19.30 Uhr, den Abschluss der Veranstaltungsreihe im Theaterforum Alt Madlitz machen. Witzige Geschichten über Gleichberechtigung, cooles Männerspielzeug und starker Weiblichkeit.

Tickets zum Preis von 19,50 Euro für alle Veranstaltungen sind auch online buchbar.