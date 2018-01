Neues an prominenter Stelle

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Im September rückten die Bagger an, vor Weihnachten war das Dach auf dem Haus, jetzt läuft der Innenausbau und Anfang Juli soll alles fertig sein - Dachdeckermeister Raik Gronau und Ehefrau Kristin errichten in Grünheide ein Gebäude mit sechs Wohnungen. Der Ort hat eine lange Geschichte.

Raik Gronau hat einen dicken Ordner mit historischen Postkarten gefüllt. Sie zeigen zum Beispiel die beiden Kaiservillen mit ihren Zwiebeltürmchen, die 1896 am Kanal zwischen Werlsee und Peetzsee wieder aufgebaut wurden, nachdem sie bei der Berliner Gewerbeausstellung im Treptower Park gezeigt wurden. Auf Kähnen kamen sie nach Grünheide. Sie stehen noch heute an der Walther-Rathenau-Straße. Dachdeckermeister Gronau hat sein Büro in einem der beiden Häuser.

Im Jahr 2000 kaufte er das Nachbargrundstück, auf dem es mal eine Fahrrad- und eine Autowerkstatt gab, dazu. Und zuletzt kam das Eckgrundstück an der Ecke Karl-Marx-/Walther-Rathenau-Straße hinzu. Dort stand bis 2003 das Kulturhaus, in dem es zu DDR-Zeiten auch eine Milchbar und einen großen Saal gab. Die Gemeinde ließ das marode Gebäude abreißen.

Fast 15 Jahre lag die Fläche an der Ortsdurchfahrt brach. Seit September tummeln sich Baufahrzeuge und Bauarbeiter auf dem Grundstück am Kanal zwischen Werlsee und Peetzsee. In weniger als vier Monaten zogen sie ein dreigeschossiges Gebäude mit sechs Dreiraumwohnungen in die Höhe. "Wir wollten eigentlich schon im März 2017 anfangen", sagt Gronau. Da aber 36 Ämter beteiligt werden mussten, habe die Baugenehmigung etwas länger auf sich warten lassen. "Wichtig war, dass vor Weihnachten das Dach drauf ist. Man wusste ja nicht, wie das Wetter wird", erklärt der 40-Jährige. Das hat geklappt. Kurz vor Weihnachten stieg das Richtfest. Jetzt gibt es schon "eine Menge Bewerbungen", freut sich der Grünheider.

Für das Bauprojekt und dessen Vermietung gründeten Raik Gronau und seine Frau Kristin die Milchbar GbR. Der Name des Unternehmens ist nicht die einzige Erinnerung an das beliebte Lokal. Ein mehrere Meter großes Logo, auf dem das charakteristische Gebäude mit dem halbrunden Giebel zu sehen ist, soll die Hauswand des Neubaus zieren.

"Viele Leute hätten sich gewünscht, dass die Milchbar wieder aufgebaut wird", weiß Gronau, doch das rentiere sich nicht. Und so werde wenigstens die Erinnerung wach gehalten.

Die Milchbar war aber längst nicht die erste Nutzung des Geländes. Rund 250 Jahre früher, gegen Ende des 17. Jahrhunderts, ließ der kurfürstliche Fiskus, einen Teerofen an der heutigen Karl-Marx-Straße bauen, schreibt Günter Kunert in einer 2012 erschienenen Sonderauflage der Grünheider Hefte. Spätestens 1698/99 soll der Ofen an Joachim Vilitz (Fielitz) verpachtet worden sein. "Den entstandenen Wohnplatz nannten sie Grüneheyde", heißt es dort weiter. Die Teeröfen befanden sich zwar nicht genau dort, wo nun der Neubau steht, doch die erste Eintragung auf dieser Fläche laute auch "Teerschwelerei Fielitz", sagt Raik Gronau.

Dann, für das Jahr 1764, ist im Grünheider Heft Nummer 2 festgehalten, dass an der Straße zwischen Peetzsee und Werlsee ein Schankhaus "Krug zu Grüne Heyde" entstand. Dabei handelt es sich nun um das betreffende Grundstück. Als "Wirts-Schulhaus ohne Hofraum" ist das Gebäude auf dem Lageplan von 1780 bezeichnet, den der Schulhalter Heinrich Christian Rostosky an Friedrich den Großen schickte, um den Bau eines neuen Schulhauses zu erbitten. Nach 1900 betrieb dann der 1882 geborene Paul Matschke das Gasthaus an der Ecke. In den 1920er-Jahren ist es beliebtes Lokal des MC Werlsee, ab 1933 NS-Treffpunkt. "Nach dem Krieg wurde Matschke enteignet", sagt Lothar Runge, der Vorsitzende des Heimatvereins. Die Gemeinde übernahm das Grundstück. 1952, als das Kulturhaus an der Schule zur Turnhalle umfunktioniert wurde, entstand ein neues Kulturhaus in der ehemaligen Gaststätte "Matschke". Bürger bauten als "Nationales Aufbauwerk" einen Saal an. Faschingsfeiern stiegen dort zum Beispiel. Die ebenfalls angebaute Milchbar wurde beliebter Treffpunkt. Weitere Stationen sind: Lebensmittelladen, Sparkasse, Gaststätte "Zur Eiche". In den 1980-Jahren wurde das Gebäude baufällig. "Die Gemeinde wollte es instand setzen, die Dachbinder waren schon bestellt, aber es fehlte das Geld", sagt Runge. Zuletzt gab es dort nur noch einen Getränkestützpunkt und zuletzt einen Biergarten.